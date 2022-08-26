Burcu Biricik'in hayatı dizisinden farksız! Duygusal itirafları neler yaşamış dedirtti

Kanal D ekranlarında yayınladığını gün reyting listelerinin zirvesine oturan Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik'in hayat hikayesi dizisinden adeta farksız. NTV'de yayınlanan Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Empati' adlı programına konuk olan güzel oyuncu özel hayatı ve ailesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Babasını hiç tanımadığını söyleyen Burcu Biricik anlattıklarıyla yürekleri dağladı.

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Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunuculuğunu üstlendiği NTV'de yayınlanan 'Empati' adlı programa konuk olan Burcu Biricik özel hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorularını yanıtlayan güzel oyuncu anlattıklarıyla yürekleri dağladı.

"Annemle babam ben çok küçükken ayrıldı"

Burcu Biricik programda ilk olarak Türkiye'yi olimpiyatlarda jimnastik branşında temsil eden ilk kadın sporcu olan Göksu Üçtaş'ın hüzün veren çocukluk hikayesini dinledi. Daha sonra Ahmet Mümtaz Taylan'nın Empati yapması istediği üzerine başarılı oyuncu kendisi hakkında bilinmeyenleri şu ifadelerle anlattı;

"Annemle arkadaş gibiyiz. Annemle babam ben çok küçükken ayrıldı, annem çalışmak zorunda kaldı. Ben annemden çok küçük yaşta ayrıldım, Anneannem ve Dedemle büyüdüm. Annem Antalya'da çalışırken, ben Anneannem, Dedem ve Dayımla çok sevgiyle büyüdüm... Sevgi duvarlarım sağlam. İnsanın 4 -7 yaş arasındaki anne baba hikayesi, sıkıntılı olabiliyor"

Gözyaşlarına hakim olamadı

Programda ikinci konu olarak 2017 yılında PKK tarafından öldürülen Aybüke Öğretmen oldu. Aybüke Yalçın'ın hikayesi paylaşılırken Burcu Biricik gözyaşlarına hakim olamadı.

"Babamla tanışmıyorum"

Programda Türkiye'nin konuştuğu 18 yaşında öldürülen Zehra Bayır'ın hikayesini de yer verildi. Sunucu Taylan'ın "Zehra babasından yardım istemeli miydi?" sorusuna Burcu Biricik anlattıklarıyla geceye damga vurdu ve izleyenlerin yüreklerini dağladı.

İstemeliydi. Ben de istemezdim, büyük ihtimalle diyen Biricik, "Yani o zamana kadar yoksan ve ben bu yaşıma kadar bir şekilde yaşam savaşı verip kendi kendime bir şekilde...... Neredeysen orada kal derdim. Ben babamla tanışmıyorum... Şimdi öyle değil, şimdi herkesi anlamaya çalışıyorum. Hayat ona da bir şey getirmiştir, öylesini tercih etmiştir, başka bir yola girmek zorunda kalmıştır. Bunların hepsiyle kabullenip yola devam ediyorsun. Ben olsam ben de yardım istemeyebilirdim" dedi.

"Abim benim için hayallerinden vazgeçti"

"Kardeşin için hayallerinden vazgeçer miydin?" sorusuna cevap veren güzel oyuncu yine bilinmeyen öyküsünü şöyle anlattı:

Abisinin kendisi için hayallerinden vazgeçtiğini söyleyen Biricik, "Benim abim öyle bir şey yaptı... Bitanem, ben o zaman okuyordum, abim liseyi bitirdi ve ben çalışmaya başlayayım dedi. Çünkü Burcu'nun okuması lazım, o zaman annem, abim ve ben. O esnada okul dışında da çalışıyordum, cafede çalışıyordum, ajansa girdim ajansta çalışmaya başladım, garsonluğum var, kuaförde çalışmışlığım var, palyaçoluk yapmışlığım var, üniversitede. İnsanların sünnetlerinde, kınalarında, düğünlerinde küçük çocukları oynatırdım. Enteresan zamanlarım oldu, güzel bir yerden bakıyorum, bunlar güzel tecrübeler" dedi.

Sevgi her şeyin kurtarıcısı

Abisinin şimdilerde keyfinin yerinde olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Abim şimdi Danimarka'da, abim çalıştı üniversiteye ben gittim, Kıbrıs'da çalışıyordu, orada sevdiklerinden yardım isteyip benim burslarımı bağladı, ben İzmir'de okudum, abim çalıştı, şimdi Danimarka'da yaşıyor; 2 tane çocuğu var, orada evlendi, keyfi yerinde çok şükür. Aramızda 2 yaş fark var. Bizde de anne baba boşandı, velayet anne de kaldı... Sevgi her şeyin kurtarıcısı, yürekten saf sevgiye inanıyorum, sevgi, güven hissi varsa, şartlar ne olursa olsun önemli değil" ifadelerini kullandı.