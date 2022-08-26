İzmir'e zehirli çöplük gemi geliyor 20 gün sonra varacak Tunç Soyer ortalığı ayağa kaldıracak

İZMİR 'e 20 gün sonra varacak olan Brezilya donanmasına ait savaş gemesi Nae Sao Paulo ortalığı ayağa kaldıracak. Zehir yüklü denilen gemi İzmir Aliağa'da sökülecek. Gemiyi Hindistan zehirli olduğundan sökmeyi reddetti. Türkiye'nin kabul etmesi ise büyük endişe yarattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer o gemi gelirse ortalığı ayağa kaldıracağız diyor. Peki gemi neden kriz çıkardı içindeki zehirli madde ne? İşte önümüzdeki haftaların gündemine oturacak o gemiyle ilgili iddialar:

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İZMİR'in gündeminin ilk sırasına Brezilya donanmasına ait olan Nae Sao Paulo gemisi oldu. Gemi olma özelliklerini tamamen kaybetmiş, yüzdürülerek getirilen Nae Sao Paulo bir kargo, içi zehirli atıklarla dolu bir çöp olarak görülüyor. Türkiye'nin dünyanın çöpünü kabul eden birinci ülke haline geldiği tartışmaları sürerken bu geminin geliyor olması önümüzdeki günlerin gündemine oturacak. Zira parçalanacak olan bu gemi nükleer testlere katılmış ve zehirli bir maddeden imal edilmiş.

Gemi asbestten yapılmış

Gemide 9,6 ton asbest olduğu söyleniyor. Gemiyle ilgili expertiz yapan firma geminin sadece yüzde 12’sini incelediğini açıkladığından bu bilgiye güvenilmiyor. Bir diğer sebep de geminin ikizinden çıkan asbest miktarı. Nae Sao Paulo geminin ikizi Clemenceau’nun sökümünde 760 tondan fazla asbest, diğer atıklarla beraber bin 500 tonun üzerinde zehirli atık çıkmıştı. Bu gemi de onun ikizi olduğundan asbest miktarının söylenenin kat be kat üstünde olduğu iddia ediliyor. Asbest zehirli bir madde ve sökümü sırasında ortaya çıkıyor.

Nükleer denemeye katılmış

Nae Sao Paulo gemisi asbest depolanmış bir gemi değil. Geminin yapımı asbestten. Dolayısıyla bu gemide bu kadar düşük miktarda asbest olması mümkün değil deniliyor. İzmir Aliağa'ya getirilen bu geminin çok ciddi miktarda atık taşıdığı düşünülüyor. Sao Paulo daha önce nükleer denemelere katılmış bir Fransız savaş gemisi. Tepkilerin sebebi de işte bu...

Gemi gelirse İzmir'i ayağa kaldırırız

Nae Sao Paulo gemisi 20 gün sonra İzmir Aliağa'da olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İpek Özbey'e yaptığı özel açıklamada 'Bu gemi gelirse İzmir’i ayağa kaldıracağız" diyor. Gemiyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Tunç Soyer, "Benim asli görevim İzmir’i korumak; doğasını, tarihini, kültürünü, denizini, ilçelerini, insanlarını korumak. Bu geminin bu şehre zarar vereceğini, o sökümde çalışan işçilerin sağlıklarına zarar vereceğini biliyoruz. O nedenle asli görevimizi yerine getireceğiz ve bu geminin Aliağa’da sökülmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Hindistan kabul etmedi

Nae Sao Paulo gemisinin ikizinin sökümü için ilk olarak Hindistan düşünüldü. Ancak asbest sebebiyle Hindistan reddetmişti, sonra o gemi İngiltere’de söküldü. O geminin İngiltere’de sökebilmesinin nedeni de kapalı havuzlar, başka bir teknolojiyle söküm yapılıyor orada.

Geminin sökümü İzmir'e nasıl bir zarar verir

Tunç Soyer geminin tepeden tırnağa zehirli olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: Boyasından tutun da geminin yapımında kullanılan malzemelere kadar zehirli atık taşıyor. Sadece söküm işçilerini değil bölgede yaşayan herkesi, tüm canlı hayat olumsuz etkileyecek sonuçlar ortaya çıkaracak.