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Bakandan ödeme müjdesi! Paralar bugün hesaplarda

Bakandan ödeme müjdesi! Paralar bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "756 milyon 692 bin 168 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

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