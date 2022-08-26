Bakandan ödeme müjdesi! Paralar bugün hesaplarda
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "756 milyon 692 bin 168 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Milyonların beklediği EYT düzenlemesi! Bakan Vedat Bilgin tarih verdi ne Hollanda ne Almanya işte masadaki tek EYT formülü