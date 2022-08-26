Milyonların beklediği EYT düzenlemesi! Bakan Vedat Bilgin tarih verdi ne Hollanda ne Almanya işte masadaki tek EYT formülü
Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıkladı. Bilgin, “Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil." dedi ve tarihi duyurdu. Hürriyet yazarı Noyan Doğan milyonların beklediği EYT düzenlemesinde önemli detayları yazısında aktardı.
Milyonların beklediği EYT düzenlemesi için son açıklama Bakan Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin EYT için masadaki tek formülü açıkladı. Hürriyet yazarı Noyan Doğan da yazısında kritik detaylar aktardı. Kimlerin yaşa takıldığını açıklayan Doğan şunları kaleme aldı:
İlk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının eylül ayından önce olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. Bu tarihten önce sigortalıların emekli olabilmeleri için kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu. Erkek çalışanların ise 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödemiş olması emeklilik için yeterliydi ve her iki kesim için de yaş şartı aranmıyordu.
Ancak 1999’un eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikle sigortalılık süresi ve prim gün sayısına ek olarak emeklilik için bir de yaş şartı getirildi. Emekli olabilmek için emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlar için 58, erkek çalışanlar içinse 60’a çekildi ve prim gün sayısı da 7 bin güne çıkarıldı. İşte bundan sonra da bu kişiler çalışma yılını ve prim gün sayısını doldursalar da emeklilikte yaşa takıldılar.
Düzenlemenin başlarında bu durumdan etkilenenlerin sayısı azdı ancak zaman geçtikçe prim gün sayısını doldurup da emekli olamayanların sayısı artınca sorun haline geldi.