Şebnem'in sır ölümüne ilişkin dikkat çeken gelişme! 'İç çamaşırında başka bir kadına ait...'

Geçen yıl haziran ayında İstanbul Kadıköy'de yaşanan olayda İzmirli Şebnem Köker, kaldığı pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. Acı olayın üzerinden 1 yıldan fazla süre geçmesine rağmen sır perdesi aralanamazken ilk günden beri dedektif gibi çalışan baba Abdullah Köker, olaya ilişkin 6 soru sordu ve cevaplanması durumunda her şeyin aydınlanacağını ifade etti.

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İstanbul Kadıköy'de kaldığı pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden Şebnem Köker'in ölümüne ilişkin tutuksuz yargılanan T. B. suçlamaları kabul etmezken sır perdesi bir yılı aşkın süredir halen kapalı... Kızının katilinin cezasını çekmeden ölmek istemediğini belirten ve olayı araştırmayı sürdüren baba Abdullah Köker, sorduğu soruların yanıtının bulunması halinde olayın açıklığa kavuşacağını savundu.

447 gündür sır perdesi aralanamadı

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz haziran ayında bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden İzmirli Şebnem Köker'in (29) ölümünün üzerindeki sır perdesi, 447 gündür aralanmadı.

Tutuksuz yargılanıyor

Genç kadının ölümüne ilişkin müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık T. B. hakkındaki suçlamaları kabul etmezken 447 gündür dedektif gibi çalışan baba Abdullah Köker, "Kızımın katil zanlısını demir parmaklılar arkasında görmeden son nefesimi vermek istemiyorum" dedi.

Baba Köker'den 6 soru

Yeni Asır'da yer alan habere göre Baba Köker, 6 sorunun cevabının cinayeti aydınlatacağını dile getirerek o soruları şöyle sıraladı...

1- Otelde hiç kalmayan, gelmediğini iddia eden İbrahim E.'nın parmak izi, nasıl oldu da pencere pervazında çıktı?

2- Otel odasındaki pervazda, Şebnem'in iç çamaşırında ve duvarda bulunan, bir kadına ait olduğu belirlenen kan izlerinin sahibi kim?

3- Pencere pervazında neden Şebnem'in hiç parmak izi yok?

4- Odadaki sigara izmaritinden bir kadına ait olduğu belirlenen DNA örneği kime ait?

5- O pencereden düşüş şekli, neden intihar ederek atlayan bir kişinin düşüş şekline benzemiyor?

6- Pencere kenarında bulunan kulaklık, Şebnem'in telefonu yanında değilse hangi cihaza takılıydı?