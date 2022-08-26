Türkiye'de ilk defa denendi kimse bunu beklemiyordu! Adana'da sonuçlar şaşırttı

Bu arada Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Kapı Mahallesi’nde Türkiye’de ilk kez kumda mısır yetiştirildi. Çiftçi Kenan Yücel tarafından 135 dönüm, başka bir çiftçi tarafından ise 45 dönüm olmak üzere toplam 180 dönüm alanda yetiştirilen mısırda ilk hasatta yapıldı.