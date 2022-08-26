Türkiye'de ilk defa denendi kimse bunu beklemiyordu! Adana'da sonuçlar şaşırttı
ADANA'da çiftçiler Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Kumda mısır yetiştirildi. Normal toprağa göre alınan verim şaşırttı. Çiftçiler bu kadarını beklemiyordu. Kumda mısır üretimi 2 ürünü sollayacak deniyor.
Türkiye'nin 7 milyon tonluk mısır üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini karşılayan Adana'da 'sarı altın' olarak adlandırılan mısırın hasadı sürüyor. Rekoltenin bu sene dönüm başına ortalama bin 350 kilogram olduğu mısırda fiyatlar ise ton başına 5 bin 700 lira olarak açıklandı.
Bu arada Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Kapı Mahallesi’nde Türkiye’de ilk kez kumda mısır yetiştirildi. Çiftçi Kenan Yücel tarafından 135 dönüm, başka bir çiftçi tarafından ise 45 dönüm olmak üzere toplam 180 dönüm alanda yetiştirilen mısırda ilk hasatta yapıldı.
Normale göre yüzde 20 verim! Yaygınlaşacak deniyor
Normal toprağa göre yüzde 20 fazla verim alınan mısırın gelecek yıllardan itibaren kumda ekiminin yaygınlaşması bekleniyor.
2 ürünü solladı
Kumda karpuz ve yer fıstığı üretimleri yapılırken gelecek yıllardan itibaren bu 2 ürünün yerini mısırın alması bekleniyor. Ayrıca Adana’da bu sene 1 milyon 50 bin ton mısır rekoltesi hedefleniyor.