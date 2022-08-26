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İfadesi ortaya çıktı kan testinde şok sonuç! İbrahim Tatlıses'in kazasının detayları

İfadesi ortaya çıktı kan testinde şok sonuç! İbrahim Tatlıses'in kazasının detayları

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in Bodrum'da geçirdiği kaza ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. İfadesine başvurulan kamyonet sürücüsünün 'kusurum yok' dediği öğrenilirken yapılan incelemeler sonucu kanında alkol tespit edildi.

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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, dün trafik kazası geçirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Tatlıses'in içerisinde bulunduğu minibüs, seyir halindeyken kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan usta sanatçı, olay yerine sevk edilen ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Hastaneye sevk edilen ve tedavi altına alınan İbrahim Tatlıses, kaldırıldığı hastaneden sevenlerine "Ben iyiyim" mesajı verdi. Bir süre hastanede gözetim altında tutulan İbrahim Tatlıses, dün akşam saatlerinde ayakları alçılı ve tekerlekli sandalye üzerinde, konser için sahne aldı.

Kazayla ilgili yeni detaylar

Öte yandan Tatlıses'in kaza olayıyla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince yapılan ilk incelemelerin sonuçları belli oldu.

Telefonu incelendi

Meydana gelen kazadaki kamyonette arama yapıldı ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Kamyonet sürücüsü Gültekin G.’nin (34) kullanımındaki iki adet cep telefonunda yapılan ön incelemede de herhangi bir suç unsuruna rastlanılamadı.

Şoförün ilk ifadesi: Kusurum yok

Şoför Gültekin G.'nin ifadesine de başvuruldu ve 12 yıl önce Konya'dan Bodrum'a geldiğini, babasına ait hurdacıda şoför olarak çalıştığını, kaza günü Ortakent bölgesine iş için gittiği sırada zeminin ıslak olması ve fren yapması sebebiyle arabasının kaydığını, olayda herhangi bir kusurunun olmadığını söyledi.

Alkol tespit edildi, yasal sınırın altında

Aynı zamanda Gültekin G.'nin kan örneği de alındı. Yapılan incelemelerde Gültekin G.'nin kanında alkole rastlandı. Sabah'ın haberine göre; 0.10 etonol tespit edilen Gültekin G.'nin kaza saati ile kan örneği alma saati göz önünde bulundurularak yasal sınırın altında olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: Sabah

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