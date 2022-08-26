Ölümden döndü soluğu sahnede aldı! İbrahim Tatlıses kazayı anlattı: "Kül olup gideceğiz"

Dilan ve İdo babasını yalnız bırakmadı

Kazadan sonra bir an olsun babasının yanından ayrılmayan ayrılmayan Tatlıses'in çocukları Dilan ve İdo da konser alanına gelip babasının yanında bulundu. Konser sırasında kaza anını da anlatan İbrahim Tatlıses, bir yandan yaşadığı korkuyu diğer yandan da yaşadığına şükrettiğini dile getirdi.