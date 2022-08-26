Ölümden döndü soluğu sahnede aldı! İbrahim Tatlıses kazayı anlattı: "Kül olup gideceğiz"
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Soluğu sahnede alan usta sanatçı Yalıkavak'ta hayranlarıyla buluştu. Yaşadığı kazayı sevenlerine anlatan İmparator, "Ben diyorum ki ‘Ne oldu’ diyorlar ki ‘Bize çarpan kamyonet yanıyor’. Halbuki biz yanıyoruz. Sonra videolarda falan seyrettim, kafayı yedim. Ya Rabbim Allah ne kadar büyüksün, senin büyüklüğüne inanmayan kafirdir" ifadelerini kullandı.
Bodrum-Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçirdiği kazadan 12 saat sonra tekerlekli sandalye ile sahneye çıkıp konser verdi.
Ayağındaki kırık nedeniyle Günay Restoran'daki konserinde oturarak parçaları seslendiren Tatlıses'i çok sayıda hayranı dinledi.
Sabah saatlerinde Borum-Yalıkavak yolu üzerinde trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, akşam saatlerinde tekerlekli sandalye ile tedavi gördüğü Bodrum Acıbadem Hastanesi'nden ayrılıp önceden konser programı olan Ortakent'te bulunan Günay Restoran'a geldi. Neşesi oldukça yerinde olduğu gözlenen İbrahim Tatlıses, bir yandan şarkı okuyup diğer yandan da yaşadığı kazayı hayranlarına anlattı. Sahnede zaman zaman duygusal anlar da yaşayan Tatlıses, oturduğu yerden verdiği konserinde, izleyiciye karşı ayaklarını uzatmak zorunda kaldığından dolayı hayranlarından özür diledi. Konser sırasında doktorunun gözünü İbrahim Tatlıses'ten ayırmaması dikkat çekti.
Dilan ve İdo babasını yalnız bırakmadı
Kazadan sonra bir an olsun babasının yanından ayrılmayan ayrılmayan Tatlıses'in çocukları Dilan ve İdo da konser alanına gelip babasının yanında bulundu. Konser sırasında kaza anını da anlatan İbrahim Tatlıses, bir yandan yaşadığı korkuyu diğer yandan da yaşadığına şükrettiğini dile getirdi.