BIST 3.127
DOLAR 18,18
EURO 18,14
ALTIN 1.023,95
HABER /  MEDYA

Tayyip Erdoğan gitsin istiyorsanız adayı falan boşverin siz gidin eşek gibi oy verin! Hadi Özışık yorumladı

Cüneyt Özdemir altılı masanın hala bir cumhurbaşkanı adayı açıklamamasını " Önemli değil aramızdan birini seçeceğiz, siz de gelip eşek gibi bize oy vereceksiniz" dedi birileri küplere bindi. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Cüneyt Özdemir'in o sözlerini ve gelen tepkileri yorumladı...

Abone ol

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yayınladığı videoda altılı masaya tepki gösterdi. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olanlar ve Erdoğan yanlısı olanlar şeklinde iki grubun olduğunu ifade eden Özdemir, altılı masaya mahkum edilmeyi de eleştirdi.

Ne dedi Cüneyt Özdemir?

- Finlandiya'nın zımba gibi genç bir başbakanları var. Kime oy vereceksiniz? Eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz. Neden? Çünkü biz Erdoğan'a karşıyız. Peki sizin lideriniz kim? Önemli değil aramızdan birini seçeceğiz, siz de gelip eşek gibi bize oy vereceksiniz. 'Abi adaylar var biz birilerini istiyoruz.' Hayır biz kimi istersek ona vereceksiniz. Erdoğan'dan kurtulmak mı istiyorsunuz bize mahkumsunuz. 

Cüneyt Özdemir'in bu açıklaması birilerini fena halde çıldırttı. Peki bu birileri kim, Özdemir'in bu açıklaması neden bu kadar kızdırdı?

Cüneyt Özdemir'in açıklamarını ve gelen eleştirileri İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda yorumladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şebnem'in sır ölümüne ilişkin dikkat çeken gelişme! 'İç çamaşırında başka bir kadına ait...'
Şebnem'in sır ölümüne ilişkin dikkat çeken gelişme! 'İç çamaşırında başka bir kadına ait...'
İfadesi ortaya çıktı kan testinde şok sonuç! İbrahim Tatlıses'in kazasının detayları
İfadesi ortaya çıktı kan testinde şok sonuç! İbrahim Tatlıses'in kazasının detayları
Burcu Biricik'in hayatı dizisinden farksız! Duygusal itirafları neler yaşamış dedirtti
Burcu Biricik'in hayatı dizisinden farksız! Duygusal itirafları neler yaşamış dedirtti
İzmir'e zehirli çöplük gemi geliyor 20 gün sonra varacak Tunç Soyer ortalığı ayağa kaldıracak
İzmir'e zehirli çöplük gemi geliyor 20 gün sonra varacak Tunç Soyer ortalığı ayağa kaldıracak
ABD'nin TÜSİAD'a tehdit mektubu olay oldu! Bakan Nureddin Nebati'den açıklama
ABD'nin TÜSİAD'a tehdit mektubu olay oldu! Bakan Nureddin Nebati'den açıklama
ABD'nin baskısı sonuç verdi! Çin'den Hong Kong geri adımı
ABD'nin baskısı sonuç verdi! Çin'den Hong Kong geri adımı
Fenerbahçe Caulker’ın sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe Caulker’ın sözleşmesini feshetti
Sağlık Bakanı Koca'dan taban ek ödeme katsayılarına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan taban ek ödeme katsayılarına ilişkin açıklama
NATO'da büyük kriz çıktı! Gizli füze sistemini çalıp internette sattılar
NATO'da büyük kriz çıktı! Gizli füze sistemini çalıp internette sattılar
6 milyona yakın vatandaşın borçları siliniyor! 2 bin TL detayı: Başvuruya gerek yok, iki şart aranıyor
6 milyona yakın vatandaşın borçları siliniyor! 2 bin TL detayı: Başvuruya gerek yok, iki şart aranıyor