Tayyip Erdoğan gitsin istiyorsanız adayı falan boşverin siz gidin eşek gibi oy verin! Hadi Özışık yorumladı

Cüneyt Özdemir altılı masanın hala bir cumhurbaşkanı adayı açıklamamasını " Önemli değil aramızdan birini seçeceğiz, siz de gelip eşek gibi bize oy vereceksiniz" dedi birileri küplere bindi. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Cüneyt Özdemir'in o sözlerini ve gelen tepkileri yorumladı...

Abone ol

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yayınladığı videoda altılı masaya tepki gösterdi. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı olanlar ve Erdoğan yanlısı olanlar şeklinde iki grubun olduğunu ifade eden Özdemir, altılı masaya mahkum edilmeyi de eleştirdi.

Ne dedi Cüneyt Özdemir?

- Finlandiya'nın zımba gibi genç bir başbakanları var. Kime oy vereceksiniz? Eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz. Neden? Çünkü biz Erdoğan'a karşıyız. Peki sizin lideriniz kim? Önemli değil aramızdan birini seçeceğiz, siz de gelip eşek gibi bize oy vereceksiniz. 'Abi adaylar var biz birilerini istiyoruz.' Hayır biz kimi istersek ona vereceksiniz. Erdoğan'dan kurtulmak mı istiyorsunuz bize mahkumsunuz.

Cüneyt Özdemir'in bu açıklaması birilerini fena halde çıldırttı. Peki bu birileri kim, Özdemir'in bu açıklaması neden bu kadar kızdırdı?

Cüneyt Özdemir'in açıklamarını ve gelen eleştirileri İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda yorumladı.