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Mehmet Metiner bir kanal dışında hiçbir ekrana çıkmayacak

Mehmet Metiner bir kanal dışında hiçbir ekrana çıkmayacak

Eski AK Parti'li vekil Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, bugünkü yazısında TV NET dışında hiçbir televizyon kanalının ekranlarında yer almayacağını söyledi.

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Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner'den dikkat çeken karar. Ekranlardaki kavgalardan ve kutuplaşmadan rahatsızlık duyduğunu söyleyen Metiner, aldığı kararı bugünkü yazısında paylaştı.

Yazısının "Gladyatörlerin arenasına dönüştürüldüğü bir tartışma-kavga ortamını sosyal barışımız adına zararlı buluyorum" başlıklı bölümünde ne zaman ekranlara döneceği dostlarına cevap verdiğini söyleyen Metiner şu ifadeleri kullandı:

"Ekranlar gladyatörlerin arenasına dönüştürüldü"

"Yeni dönemde yazmaktan onur duyduğum Yeni Şafak grubumuzun kendi televizyon kanalı TV NET dışında hiç bir kanala çıkmama kararı almış bulunuyorum, Ekranların daha çok izlenme adına gladyatörlerin arenasına dönüştürüldüğü bir tartışma-kavga ortamını sosyal barışımız adına zararlı buluyorum. Herkesin sadece kendi doğruları üstüne kapandığı, başkalarının doğrularına kapılarını sımsıkı kapattığı, tarafların sadece kendi mahallelerine mensup olanlardan alkış almak için boyuna birbirleriyle kavga etmeyi marifet bildiği, o yüzden seviyenin çoğu kez dip yaptığı, hakaret, saygısızlık, tehdit ve küfrün havada uçuştuğu o tartışma programlarının artık bir tarafı olmak istemediğim için, başka bir deyişle bu tarz bir kavganın tarafı olmamak adına işbu kararı almış bulunuyorum. Hayrolur inşaallah."

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