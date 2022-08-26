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Gülşen 'imam hatip' sözleri sonrası tutuklandı! Sabah yazarı Mehmet Barlas: Saçmalayan herkesi tutuklayacak mıyız?

Gülşen 'imam hatip' sözleri sonrası tutuklandı! Sabah yazarı Mehmet Barlas: Saçmalayan herkesi tutuklayacak mıyız?

Bir konseri sırasında söylediği 'imam hatip' sözleri nedeniyle hakkında soruşma açılan şarkıcı Gülşen tutuklandı. Tutuklama kararına tepki yağarken Sabah yazarı Mehmet Barlas da "Saçmalayan herkesi tutuklayacak mıyız?" diye sordu. Barlas "Bırakın cezasını toplum versin" diye yazdı.

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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere aylar önce söylediği sözlere tepki gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Zaten İmam Hatip Mezunları Derneği de yerinde bir basın açıklaması yayınlamış. İyi de apar topar gözaltı kararı aldırıp evinden kadını mevcutlu şekilde adliyeye getirerek tutuklamak nedir, anlayabilen var mı? Saçmalayan herkesi tutuklayacak mıyız? Bırakın cezasını toplum versin.." diye yazdı.

"Türkiye'nin gündemi olmamalı"

Gençlik festivallerinin yasaklanmasını da gündeme getiren Barlas, "Organizasyon firmasının inatlaşması sonucunda üst üste konserler iptal edildi. Türkiye'de her yaz yüzlerce festival düzenlenirken 2-3 festivalin yasaklanması nedeniyle "insanların yaşam tarzına müdahale" algısı oturtulmaya çalışıldı. Belki de cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerine hazırlanan Türkiye'nin gündemi iptal edilen festivaller, tutuklanan densiz bir sanatçı olmamalı..." ifadelerini kullandı.

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