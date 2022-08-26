Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç birisinin gözünün yaşına bakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Vatanımıza göz diken, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen "Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı"nda konuştu. Programda TBMM Başkanı Mustafa Şentop MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada "Hçbir saldırıya, oyuna, tuzağa tahammülümüz yok. Bilsinler ki hiç kimseyi affetmeyiz, gözünün yaşına bakmayız." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, sayın Meclis Balşkanı, MHP'nin kıymetli Genel Başkanı, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde Sultan Alparslan başta olmak üzere Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Dün Ahlat'ta vatandaşlarımızla ve gençlerimizle coşkulu bir buluşma gerçekleştirdik.

"İslam dünyasının dört bir yanında Sultan Alparslan'ın ordusu için dua ediliyor"

Malazgirt çeyrek asır önce Türklere yeniden aralanan Anadolu kapılarının bir daha kapanmamak üzerine ardına kadar açılan kapının adıdır. Bu zaferden önce ecdad Kayseri'den Konya'ya hatta İstanbul Boğazı'na kadar zaten Anadolu'ya yayılmıştı. Ama henüz bu toprakları bütünüyle güvenli ve huzurlu bir belde haline dönüşememişti. Sultan Alparslan, Malazgirt'teki zaferi ile Anadolu'yu bir eman yurdu haline getirmiştir. Bizans ve Selçuklu ordusu Malazgirt'te karşı karşıya geldiğinde İslam dünyasının dört bir yanında Sultan Alparslan'ın ordusu için dua ediliyor.

"Bilek sağlam olunca zafer de bunu izliyor"

Bir cuma günü, Sultan Alparslan beyaz elbisesini, ölürsem kefenim olsun deyip, atının kuyruğuna bağlayarak ordusunu hücuma kaldırmıştır. Gece yarısına kadar süren savaş, planlar sayesinde mutlak bir galibiyetle neticelenmiştir. Bilek sağlam olunca zafer de bunu izliyor.

"Malazgirt'i asla unutmayacağız"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Malazgirt milletimizle birlikte, tüm İslam dünyasının bir zaferidir. Malazgirt bu coğrafyada kazandığımız zaferlerin ilk adımıdır. Şayet Sultan Alparslan, Anadolu kapılarını bize açmasaydı, bu coğrafyada varlığımızı ebedi kılabilir miydik. İşte bu yüzden Malazgirt'i asla unutmayacağız. Ecdadın da bu konuda hassasiyet gösterdiğini biliyoruz.

"Gözünün yaşına bakmayacağız"

Bayraklar inmeyecek, ezanlar susmayacak dedikçe elleri ayakları titreyenler boş yere endişe ediyor. Onların da özgürlüğünün ve geleceğinin teminatıdır. yeter ki vatana ihanet, millete düşmanlık yapmasınlar. Devletimiz her bir vatandaşımıza sahip çıkacak kudrete sahiptir. Hiçbir saldırıya, oyuna, tuzağa tahammülümüz yok. Bilsinler ki hiç kimseyi affetmeyiz, gözünün yaşına bakmayız." dedi.