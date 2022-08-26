Fenerbahçe taraftarından Gülşen'e şarkılı destek
İmam hatip liseleriyle ilgili ifade ettiği sözler nedeniyle tutuklanan Gülşen'e, Fenerbahçe tribünleri Gülşen'e ait olan 'Yurtta aşk, cihanda aşk' şarkısını söyledi.
Nisan ayında bir konserinde imam hatipliler hakkında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen’e, Fenerbahçe taraftarından destek geldi.
Ünlü şarkıcının tutuklanma haberi, Fenerbahçe-Austria Wien maçı oynandığı sırada gündeme bomba gibi düştü. Karşılaşma oynandığı sırada tutuklama haberini alan Fenerbahçe taraftarı “Türkiye laiktir, laik kalacak” tezahüratı yaptı ve ardından İzmir Marşı söyledi.
Fenerbahçe’nin farklı şekilde öne geçmesinin ardından bazı taraftarlar Gülşen’in “Yurtta Aşk Cihanda Aşk” şarkısını söyledi.