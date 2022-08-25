İbrahim Tatlıses'in hastane görüntüsü olay! Türkü söyledi kırıkları var ama böyle dedi

BODRUM'da kaza geçiren İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi. Ayağında 2 kırık var ama Tatlıses Bodrum'a gitme nedeni olan konserini vermekte kararlı. Tatlıses'in hastanede türkü söylediği anlar ise dikkat çekti.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, bugün Bodrum'da büyük bir kaza atlattı. Tatlıses'in aracı, bir kamyonetle çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlandı.

Ünlü sanatçı için ekipler seferber oldu. Tatlıses'in sıkıştığı araç vinçle şarampolden yukarı çekildi. Sonrasında Tatlıses, hastaneye kaldırıldı.

Ayağında kırıklar var

Sevenlerin yüreğini ağzına ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ancak bir ayağında 2 kırık tespit edildiği aktarıldı.

Tatlıses: Konserde görüşürüz

Tatlıses kaldırıldığı hastanenin odasından açıklama yaptı. Ünlü sanatçı, 'arayan soran herkesten Allah razı olsun. Akşama konserde görüşmek üzere' dedi. Ünlü sanatçı konser için Bodrum'daydı...

Hastanede o türküyü söyledi

Hastane odasından paylaşılan bir görüntüde ise Tatlıses'in 'Ağrı Dağın Eteğin'de türküsünü söylediği görüldü.