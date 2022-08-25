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İstanbul Esenyurt'ta bir kişi sele kapıldı! İşte o anların kamera görüntüsü

İSTANBUL'da sağanak yağış hayatı felç ederken, tüyler ürperten görüntüler geldi. Esenyurt’ta Pınar Mahallesi’nde sel suyunun içinden geçmeye çalışan bir kişi ayağının kaymasıyla düşerek sürüklendi. Vatandaşın sel suyuna kapılma anı da kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle dönerken, daha önce yaşanan sel felaketinde boşaltılan evleri yeniden su bastı. Vatandaşlar ve seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Sel suyundan geçmeye çalışan bir vatandaşında ayağı kayarak düştü.

Düşen vatandaş sel suyuna kapılarak sürüklendi. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun göle döndüğü, sürücülerin ve vatandaşların zor anlar yaşadığı görülüyor. Bir vatandaşında suyun içinden geçmeye çalışırken ayağının kayıp düştüğü ve sürüklendiği görülüyor.

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