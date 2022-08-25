İbrahim Tatlıses ambulansa böyle alındı

Bodrum'da trafik kazası geçiren sanatçı İbrahim Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarılarak ambulansa alındı. Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarılırken görüntü alınmaması için zabıta ekipleri tarafından çarşaf açıldı.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde içinde Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü vinçle yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı. Tatlıses, sıkıştığı araçtan çıkarılırken görüntü alınmaması için zabıta ekipleri tarafından çarşaf açıldı.