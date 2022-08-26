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Azerbaycan, Ermeni işgalinden kurtardı! Aliyev, 'Laçın artık Azerbaycan'ın kontrolünde'

Azerbaycan, Ermeni işgalinden kurtardı! Aliyev, 'Laçın artık Azerbaycan'ın kontrolünde'

AZERBAŞCAN'dan Ermenistan'a bir darbe daha... Azerbaşcan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçici olarak Rusların kontrolüne verilen Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan tarafından kontrol altına alındığını duyurdu. Aliyev, paylaşımında "Tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan!" dedi.

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2. Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü bildiri kapsamında, geçici olarak Rusların kontrolüne geçen, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin bulunduğu "Laçın koridoru" olarak bilinen güzergahtan Rus birlikleri ve Ermeni nüfus ayrıldı. Söz konusu bölge Bakü tarafından kontrol altına alındı.

Bugün Laçin şehrine döndük

Aliyev, Twitter hesabından, "Bugün 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar, Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrinde konuşlandırıldı. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Bu vesileyle tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan!" paylaşımında bulundu.

Planlanandan erken bitti

10 Kasım 2020 bildirisine göre, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçın şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti. Azerbaycan, 32 kilometrelik bu yolu planlanandan erken tamamladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanacak. Yeni yolun güvenliğini Rus unsurlar sağlayacak.

Ermeniler yerleştirilmişti

Laçın ve köyleri 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.

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