Kahvaltıya yapın doya doya yiyin! İşte bayat ekmekleri değerlendiren ekmek köftesi

Tüm öğünlerde, hemen hemen her yemekle birlikte tükettiğimiz ekmek, fazla alındığında ve buzluğa atılmadığında çok kısa sürede bayatlayabiliyor. Bu ekmekler genellikle ya çöpe, ya da sokak hayvanlarına veriliyor. Ancak bu bayat ekmekleri daha da verimli şekilde kullanabileceğiniz bazı tarifler bulunuyor. Bunlardan biri ise bayat ekmek köftesi.

İşte sabah kahvaltılarınıza lezzet katacak, lezzetli mi lezzetli bayat ekmek köftesi tarifi...

Bayat ekmek köftesi yapılışı:

Bayat ekmek köftesi yapmak için; öncelikle 1 adet bayat ekmeği küçük küpler halinde doğrayıp, derin bir kap içine bırakın. Ekmeklerin üzerine 1 su bardağı suyu azar azar boşaltıp, eliniz bir süre ezin. Ekmeğiniz çok fazla kuru ise biraz daha su ekleyebilirsiniz. Fakat ekmekler çok sulu olmasın sadece yumuşaması yeterli olur.

Ekmekleri iyice ezdikten sonra üzerine 1 tane yumurta kırın. 1 adet orta boy rendelenmiş soğan ve 2 diş rendelenmiş sarımsak ekleyin. Sonrasında kaba 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynir, 2-3 tutam ince ince doğranmış maydanoz, damak tadınıza göre tuz, kimyon, kırmızı pul biber, kırmızı toz biber, karabiber ve kekik koyun. Köfte harcını elinizle kabın içinde iyice yoğurun. Köfte harcı elinize biraz yapışabilir. Bu sebeple harcı toparlamak için üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar galeta ununu azar azar ekleyip, iyice yoğurun. Ancak galeta ununu çok ekleyip köfteyi sertleştirmeyin.

Başka bir tarafta küçük bir kaba biraz su koyun. Elinizi biraz ıslatıp, hazırladığınız ekmekli köfte harcından küçük parçalar alın. Köfteyi elinizde düzgünce yuvarlayıp, üzerine hafif şekilde bastırıp, bir tabak üzerine düzgünce dizin.

Sonrasında geniş bir tava içine tabanı kaplayacak kadar sıvı yağ döküp, kızdırın. Şekil verdiğiniz bayat ekmekli köfteleri yağın içine bırakın. Köfteleri arkalı önlü iyice kızartın. Daha sonra kızaran köfteleri havlu kağıt üzerine alıp, fazla yağının süzülmesini sağlayın.

Hazırlanan bu bayat ekmek köftesini sıcak olarak servis edin.

Bayat ekmek köftesi ne kadar sürede hazırlanır?

Bayat ekmek köftesi tarifini hazırlamak için toplamda 35 dakika gerekmektedir. Bu sürenin 25 dakikası hazırlık, 10 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 21 adet bayat ekmek köftesi için geçerlidir.