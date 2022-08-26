Kan donduran çifte cinayet! Eski karısının kanıyla gidip öldürdü 'ağzından kanlar boşaldı'

GAZİOSMANPAŞA'da bir kişi eski karısını tabancayla öldürdü kızını ise yaraladı. Katil zanlısı ilk olaydan sonra gittiği bir başka evde kuzenini kurşun yağmuruna tuttu. Çifte cinayetin nedeni henüz bilinmiyor.

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Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Korkut G. eski eşi Sevtap Akbacı’yı Cephanelik Sokak’taki ikametinde öldürdükten sonra kızı Muazzez. G.’yi de aynı evde silahla yaraladı.

Evden kaçan Korkut G. daha sonra Kanarya Sokak’ta yaşayan kuzeni Sinan Özfidan’ın evine gitti. Korkut G. evinde televizyon izleyen Sinan Özfidan’ı da hiçbir şey söylemeden 3 yerinden vurarak öldürdü.

Sinan Özfidan’ı vurduktan sonra olay yerinden kaçan Korkut G.’yi yakalamaya yönelik polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Televizyon izlerken hiçbir söylemeden kurşun yağdırdı

Evinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Sinan Özfidan’ın eşi Gamze Özfidan “Biz hepimiz evin kapısında oturuyorduk. Şahıs eve girdi, kapı eşiğinden koltukta oturup televizyon izleyen eşime hiçbir şey söylemeden silahını çıkardı 3 el ateş etti. Kocam hiçbir şey yapamadı. Bir anda ağzından kanlar boşaldı." dedi. Biz girene kadar şahıs çıktı gitti zaten. Hastaneye gidene kadar vefat etti. Bir kavgamız yoktu. Aralarında hiçbir şey yoktu. Neden yaptı, ne istedi ondan bilmiyorum. Kendi karısını öldürmüş, bizimle bir alakası yoktu. Benim kocamı durup dururken televizyon seyrederken öldürdü. Hiçbir şey yoktu ne olduğunu anlamadık” dedi.