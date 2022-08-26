BIST 3.160
DOLAR 18,18
EURO 18,19
ALTIN 1.023,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aman dikkat açıklama geldi! Denize girmek yasaklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aman dikkat açıklama geldi! Denize girmek yasaklandı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Abone ol

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları nedeniyle Kumcağız, Sarısu ve Uzunkum plajları ile Cebeci plajının bazı bölgelerinde denize girmek yasaklandı.

Mantar dubalarla çevrili, cankurtaranlık hizmeti verilen diğer plajlarda denize girilmesi istendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Milyonların beklediği EYT düzenlemesi! Bakan Vedat Bilgin tarih verdi ne Hollanda ne Almanya işte masadaki tek EYT formülü
Foto Galeri Milyonların beklediği EYT düzenlemesi! Bakan Vedat Bilgin tarih verdi ne Hollanda ne Almanya işte masadaki tek EYT formülü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dolma yaparken kabakların içini atan pişman olur! İşte nefis kabak içi yemeği tarifi
Dolma yaparken kabakların içini atan pişman olur! İşte nefis kabak içi yemeği tarifi
İbrahim Tatlıses'in başına en çok kızdığı koştu! Ahmet Tatlıses kaza sonrası bakın ne dedi.
İbrahim Tatlıses'in başına en çok kızdığı koştu! Ahmet Tatlıses kaza sonrası bakın ne dedi.
Azerbaycan, Ermeni işgalinden kurtardı! Aliyev, 'Laçın artık Azerbaycan'ın kontrolünde'
Azerbaycan, Ermeni işgalinden kurtardı! Aliyev, 'Laçın artık Azerbaycan'ın kontrolünde'
Tıraş makinesi yere düştü huzur kalmadı doğduğum yeri terk etmek zorunda kalacağım
Tıraş makinesi yere düştü huzur kalmadı doğduğum yeri terk etmek zorunda kalacağım
Türkiye'de cep telefonu üretimi son 1 yılda rekor arttı
Türkiye'de cep telefonu üretimi son 1 yılda rekor arttı
Gülşen 'imam hatip' sözleri sonrası tutuklandı! Sabah yazarı Mehmet Barlas: Saçmalayan herkesi tutuklayacak mıyız?
Gülşen 'imam hatip' sözleri sonrası tutuklandı! Sabah yazarı Mehmet Barlas: Saçmalayan herkesi tutuklayacak mıyız?
FETÖ örgütünde harem kuran mahrem imam ifşası : Derse diyerek seks partisine gidiyorlar
FETÖ örgütünde harem kuran mahrem imam ifşası : Derse diyerek seks partisine gidiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç birisinin gözünün yaşına bakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç birisinin gözünün yaşına bakmayacağız
Mehmet Metiner bir kanal dışında hiçbir ekrana çıkmayacak
Mehmet Metiner bir kanal dışında hiçbir ekrana çıkmayacak
Yasttığınızın altına bir adet sarımsak koyun, kesintisiz uyuyun! Bu yöntem uykusuzluğa birebir
Yasttığınızın altına bir adet sarımsak koyun, kesintisiz uyuyun! Bu yöntem uykusuzluğa birebir