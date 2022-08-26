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Dolma yaparken kabakların içini atan pişman olur! İşte nefis kabak içi yemeği tarifi

Dolma yaparken kabakların içini atan pişman olur! İşte nefis kabak içi yemeği tarifi

Yemek yaparken bir çok ürünün artığını çöpe atmak zorunda kalabiliyoruz. Bunlardan biri de kabak dolması yaparken kabaktan kalan içleri... Artık kabak dolması yaparken oyduğunuz kabaktan kalan içleri çöpe atmak yok. Nefis kabak içi yemeği tarifi ile arta kalan malzemenizi değerlendirebilirsiniz. Nasıl mı? İşte nefis kabak içi yemeği tarifi, malzemeleri ve yapılışını sizler için derledik...

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Kabak dolması yemeği yaparken kabaktan kalan içlerini değerlendirmek artık çok kolay. Nefis kabak içi yemeği tarifi hem lezzetli hem de çok ekonomik bir tarif olmakla birlikte sofranıza renk katacak. nefis kabak içi yemeği tarifi yani 'zeytinyağlı kabak içi yemeği' nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte israf ettirmeyen o muhteşem lezzetin tarifi... 

Zeytinyağlı kabak içi yemeği tarifi için malzemeler

*7-8  adet sakız kabağının  içi
*1 avuç dolusu  pirinç yada bulgur 
*1 adet kuru soğan 
*4 diş sarımsak 
*4-5 dal dereotu 
*1 çay kaşığı tuz
*Yarım çay kaşığı karabiber
*1 -1,5 tatlı kaşığı toz şeker 
*4-5 yemek kaşığı zeytinyağ
*1 tatlı kaşığı domates salçası 
*1- 1,5  çay bardağı su ( suyu kullandığınız  kabak içinize göre siz belirlemelisiniz)

Zeytinyağlı kabak içi yemeği tarifinin yapılışı

Zeytinyağlı kabak içi yemeği tarifine ilk olarak kalan kabak içlerini oyduğunuz şekilde hiç dokunmadan boş bir tencerenin içerisine koyun. Daha sonra üstüne yıkanmış pirinç yada bulgurunuzu ekleyin. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra daha önce doğradığınız soğan, sarımsak, dereotunuzu ekleyerek içerisine tuzunu, şekerini, karabiberini ekleyin. Yemeğin üstüne 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağ gezdirin. Son olarak  1 tatlı kaşkığı salçayı 1 çay bardağı su ile açtıktan sonra yemeğinize ekleyin. Kabak pişerken su salan bir sebze olduğu için yemeğe eklenen su çok olmalalı aksi taktirde yemeğinizin tadı bozulacaktır.

Artık yemeğinizi pişirebilirsiniz

Tencerede ki yemeğimizi pişirmek üzere ocağın üstüne alın. Yemeğin suyu iyice kaynayasıya kadar bekleyin. Daha sonra tencerenin altını kısıp küçük ocakta pişirmeye devam edin. Yemeğinizi arada sırada karıştırmayı ihmal etmeyin pirinçler,bulgurlar  tencerenin dibine yapışabilir. Karıştırma işlemini nazikçe yapmalısınız. Yemeği bulgurlar pirinçler yumuşayana şişene kadar pişirin. Pişme işleminiz bittikten sonra yemeği ocağın üstünde oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Soğuyan yemeğinizi buzdolabına kaldırın bir gece buzdolabında iyice dinlensin ,demlensin ki lezzetine lezzet katacak ve yemeği soğuk soğuk ikram edin.

Zeytinyağlı kabak içi yemeğinin püf noktası:  Zeytinyağlılar 1 gün piştiği tencerede buzdolabında soğutulursa çok daha güzel çok daha lezzetli oluyor. En güzel zeytinyağlı 1-2 gün buzdolabında dinlenmiş, demlenmiş zeytinyağlıdır. Yaptığınız zeytinyağlı yemeklerinizde mutlaka deneyin. Aradaki lezzet farkını göreceksiniz.

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