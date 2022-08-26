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Ünlü oyuncu daha fazla dayanamadı! Mine Tugay o paylaşımıyla isyan etti

Ünlü oyuncu daha fazla dayanamadı! Mine Tugay o paylaşımıyla isyan etti

Yıllara rağmen değişmeyen güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Mine Tugay sosyal medyada yaptığı paylaşımla isyan etti. Sürekli kendini rahatsız eden tacizci takipçisini ifşa etti.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerini Nejat İşler ve Şevval Sam'ın paylaştığı Gülbeyaz dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan ünlü oyuncu Mine Tugay daha sonra Gülümse Kaderine, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Zalim İstanbul gibi dizilerde de rol almıştı.

Güzelliğiyle büyülüyor

Türk televizyonunun sevilen ünlü yapımlarında rol alan ünlü oyuncu başarılı oyunculuğunun yanı sıra 44 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyan güzelliğiylede herkesi kendine hayran bırakıyor. Son olarak erken final yapan Gülümse Kaderine adlı dizisinde rol alan Tugay sosyal medya hesabını sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Ahlaksızlığa daha fazla dayanamadı

İnstagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu son paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi. Kişisel hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Mine Tugay bir takipçisininin yazdığı yazı karşısında daha fazla kendini tutamadı.

Sosyal medyada ahlaksız bir kişi tarafından farklı farklı hesaplar açılarak taciz edilen ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla takipçisini ifşa etti. Mine Tugay İnstagram'da düzenlediği etkinliğe "Gözlerinin bir delisi var! Biliyor musun?" diyerek yanıt veren tacizciye isyan etti.

"Mahkemede mi görüşelim?"

Ünlü oyuncu tacizcinin o sözlerini storysinde paylaşıp "Biliyorum maalesef ve senden çok rahatsız oluyorum. Engellediğim binlerce hesabına rağmen takıntılı bir biçimde beni taciz etmeye devam ediyorsun. Neden? Sorunun ne? Mahkemede mi görüşelim?" diyerek daha fazla devam etmesi durumunda mahkemeye başvuracağını ifade etti. 

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