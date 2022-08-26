Ekonomist Selçuk Geçer'den çılgın yıl sonu dolar tahmini

Şaşırtan dolar tahminleriyle gündeme gelen piyasa uzmanı Selçuk Geçer, yine çok tartışılacak tahminde bulundu. Geçer, "Dolar yılı 25 -30 TL seviyelerinde tamamlarsa, öpüp başınıza koyun" dedi.

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Merkez Bankasının faiz indirme kararı sonrası dolar 2022 yılın rekorunu kırarken, uzmanlardan gelen yeni tahminler yatırımcıyı korkuttu.

Piyasa uzmanı ve ekonomist Selçuk Geçer, resmi Youtube kanalında yayımladığı videoda yıl sonu dolar ve gram altın fiyatları için tahminde bulundu.

Dolardaki artışın devam edeceğini belirten Geçer, "Dolar yılı 25 -30 TL seviyelerinde tamamlarsa, öpüp başınıza koyun" dedi.

Yükseliş sürecek iddiası

Fed'in faiz kararlarını değerlendiren ekonomist Selçuk Geçer, üst üste 75 baz puan artıran Fed'in geri fren yapacağını ve faiz konusunda kısmaya gideceğini kaydetti.

Yaptığı açıklamada dolara olan eğilimin son dönemlerde azaldığını ve altına eğilimin arttığını kaydeden Selçuk Geçer, doların yükselişine oranla gram altının da yükseleceğini dile getirerek, yeni seviyeleri de paylaştı.

Geçer, "Dolarda o beklenen yükseliş geldiğinde gram altın 1200 lira yıl sonunda 1500 seviyeleri test edecek. Dolar 20 TL ons altın 1800 olduğunda. Altın yükselmeye devam edecek" dedi.

Gram altın 2000 TL olacak

Yaptığı açıklamada dünyada yaşanan ekonomik krizin sonuçlarının Türkiye için ağır olacağını kaydeden Selçuk Geçer, yaşanacak olan krizin derinleşmesi halinde 1000 TL seviyelerinde olan gram altının 2000 TL'lere çıkacağını iddia etti.

Geçer, gerilim sonucunda dirençlerin şimdiden zorlanmaya başladığını dile getirerek, söz konusu bu durumun Türkiye ekonomisine ciddi zararlar doğuracağını belirtti.

Türkiye'nin makro ekonomi alanında çok kötü olduğunu kaydeden Selçuk Geçer, ekonomik güvenin son 17 senede en diplerde olduğunu ve artık şu dönemde en değerli şeyin ise nakit olduğunu dile getirerek, "Nakitte kalanlar şanslı olacak" dedi.

Geçer ayrıca "Enflasyonun olduğu ortamlarda önce konut fiyatları yükseliyor gibi olur ama sonra bir tepe taklak oluyor. Dikkatli olmanız gerekiyor" diye konuştu.