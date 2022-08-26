MasterChef'te jüri üyeleri o sözleri duyunca çılgına döndü! Skandalın perde arkası ortaya çıktı!

MasterChef Türkiye'nin 51. bölüm fragmanında jüri üyeleri Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya'nın sinirli halleri ve bir yarışmacıya verdiği tepkiler olay olmuştu. Yaşanan gerginliğin perde arkası dün akşam yayınlanan bölüm ile ortaya çıktı. Yarışmacı Burak Kaya ile Gamze arasında çıkan tartışma geceye damga vurdu.

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TV 8 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün akşam gergin anlar yaşandı. Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınyaka'nın yaptığı MasterChef'te yarışmacı Burak Kaya ile Gamze arasında geçen diyalog ve tartışmalar damga vururken jüri üyeleri Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya'nın neden sert tepki gösterdiği ise ortaya çıktı.

"Geri zekalı ve çakal" sözleri kriz çıkardı

Masterchef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Mavi takım dokunulmazlık oyununu kaybetti ve oylamaya çıktı. Oylama sırasında yarışmacılardan Burak Kaya, Gamze'ye "Geri zekalı ve çakal" dedim itirafında bulunurken bu duruma sinirlenen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Burak Kaya'nın sözünü "Hop, burada bir dur" diyerek kesti. Araya giren ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ise yarışmacıya "Özür dile" diye bağırdı.

Dokunulmazlık kaybedildi stüdyo karıştı

MasterChef Türkiye'de gergin anlar yaşandı. Türk mutfağından yemekler yapan kırmızı ve mavi takım 3. dokunulmazlık oyunu için kıyasıya yarıştı. Yarışmanın kazananı ise 15-20 skor ile kırmızı takım oldu. İlk kez dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım oylamaya çıktı. Oylama sırasında tansiyon yükselirken Gamze, tartıştığı Burak Kaya'nın kendisine hakaret ettiğini söyledi. Gamze'yi ispiyonculukla suçlayarak özür dilemesini isteyen Kaya'nın sözleri de stüdyoda kriz çıkardı.

Burak Kaya itiraf etti

Oylama sırasında çıkan gerginlikte yarışmacı Burak Kaya, jüri üyelerini çileden çıkaran bir itirafta bulunu. Kaya açıklamasında; "Gamze'ye gerizekalı ve çakal dedim. Yüzüne karşı da söylerim" dedi. Bu duruma çok sinirlenen ünlü şef Sivrioğlu yarışmacının sözünü keserek, "Hop, burada bir dur. Öyle bir laf kullanamazsın. Eğer böyle bir laf söylediysen biz buna izin vermeyiz. Çünkü bu hakaret" diyerek tepki gösterdi.

Mehmet Şef: "Sen dileyeceksin, o dilemeyecek"

Kaya'nın açıklamalarına sinirlenen bir diğer jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya yarışmacı Burak Kaya'ya sert bir şekilde tepki gösterdi. Yaşanılan durumu, "Oğlum sen bir dinleyeceksin önce. Hiç kimseyi konuşturmuyorsun. Sürekli kendinin haklı olduğunu düşünüyorsun. Gamze bana orada bir şeyi ispiyonlamadı" diyerek açıklık getirdi. Ayrıca Yalçınkaya "Gamze senden ne diye özür dileyecek? Şu an özür dilemesini gerektirecek bir kelime yok. Sen o laflardan dolayı özür dileyeceksin. Sen dileyeceksin, o dilemeyecek. Devamını getirme" diyerek bağırdı ve Kaya'ya tepki gösterdi. Burak Kaya ise yaşanılan gerginliğin ardından şeflerinin sözlerini dinleyerek yarışmacı Gamze'den özür diledi.

Masterchef Burak Kaya kimdir?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı oyunculuk yapıyor. Programda paylaştığı bilgilere göre kendisi daha önce Hollywood'da küçük bir rolde de yer almış. Reklam filmlerinde de oynayan yarışmacı ara verdiği yemek macerasına 7 yıl sonra mutfağa girerek devam ediyor.

İlk iki turda kaya levreği ve pilaki yaparak 3. Tura yükselen yarışmacı, Ali Nazik ve armutla yapılacak yaratıcılık gerektiren tariflerin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisini kazanarak önlüğü kaptı.