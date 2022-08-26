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Öğrenciler dikkat! İSOV bursu başvuruları başlıyor şartlara bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Öğrenciler dikkat! İSOV bursu başvuruları başlıyor şartlara bakın

İSTANBUL Sanayi Odası Vakfı (İSOV), 1 Eylül'den itibaren bursiyer adaylarının başvurusunu almaya başlayacak. İSOV burs süresi, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere öğrencinin öğrenim gördüğü fakülte ya da bölümün eğitim süresince, mezuniyete kadar sürüyor.

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İSOV'dan yapılan açıklamaya göre Vakıf, eğitimini sürdürmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı üniversite öğrencilerine 1994 yılından bu yana kesintisiz burs desteği sağlıyor.

Bu çerçevede bu sene 1 Eylül'de başlayacak sürece, İSOV bursiyeri olmak isteyen adaylar, www.isov.org.tr ve mobil uygulama olan İSOV burs mobil üzerinden başvurabilecek. Karşılıksız burs özelliği taşıyan İSOV bursu için başvuru süresi 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Verilen bilgiye göre, İSOV bursundan faydalanmak isteyen aday öğrencilerin TC vatandaşı olması, öğrenimini tamamlayabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olması ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik ve sosyal yetkinlik açılarından başarılı olması gerekiyor.

Bursiyer adayı öğrencilerin, İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde yer alan devlet ve vakıf üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde yüzde 100 ÖSYM burslu olarak tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olması gerekiyor.

Gelen başvurular arasından "Burs Genel Şartları" çerçevesinde asil ve yedek bursiyer adayları belirlendikten sonra, Burs Komisyon üyeleri ile birebir gerçekleşecek mülakatı başarılı tamamlayan adaylar bursiyer olarak kabul edilecek.

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