Giresun'da korkunç olay! Kaldırımda yürürken kanlar içinde kaldı
GİRESUN’un Yağlıdere ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada kafasına mermer düşen kadın yaralandı. Genç kadının tedavisi devam ediyor.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Ünzile Koç'un (23) başına bir apartmanın dördüncü katından mermer parçası düştü.
Yaralanan Koç, ambulansla Yağlıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Koç, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.