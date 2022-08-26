Sık sık gözleriniz seğiriyorsa dikkat Sebebi ciddi sorunlara yol açabilir

Göz seğirmesinin genellikle uykusuz kalındığı zaman meydana geldiği bilinir. Fakat uzmanların açıklamalarına göre bu durumun altında ciddi problemler yatıyor olabilir. İşte göz seğirmesinin sebepleri...

Abone ol

Dönem dönem hepimizin mutlaka yaşadığı göz seğirmesini genellikle ciddiye almaz, önemsemeyiz. Halk arasında yıllardır süregelen yorgunluk ve uykusuzluktan kaynaklandığı söylenen göz seğirmesinin aslında ciddi sorunların işareti olduğu uzmanlar tarafından açıklanıyor. Peki göz seğirmesi nedir ve sebepleri nelerdir?

Göz kapağı seğirmesinin tıp dilindeki ismi blefarospazmdır. Göz kapağı anlamına gelen blefaro kelimesi ile kontrolsüz biçimde, istemsiz kas kasılması anlamına gelen spazm kelimesinin birleşiminden meydana gelir. Göz kapağı, birkaç dakika boyunca, birkaç saniyede bir istemsizce kasılarak hareket eder. Ara ara gözdeki bu kasılma oldukça şiddetli hale gelir ve dışarıdan bakıldığında bile fark edilebilir. Göz seğirme ataklarının belirli bir periyodu bulunmuyor. Seğirme atakları birkaç gün boyunca sürebilir. Ancak haftalar hatta aylar boyunca herhangi bir seğirme emaresi de görülmeyebilir. Göz seğirmesi çoğunlukla ağrısız ve zararsızdır, ancak günlük yaşam içerisinde rahatsızlığa yol açabilirler.

Göz seğirmesi birçok vakada çoğunlukla bir tedavi gerektirmeden kendi kendine düzelir. Fakat nadir vakalarda, özellikle aynı zamanda yüzün diğer kısımlarında seğirmeler veya kontrol edilemeyen uzuv hareketleri görülüyorsa, göz seğirmesi kronik hareket bozukluğunun erken bir uyarı belirtisi olabilir.

Göz seyirmesinin en önemli nedenleri:

Göz yorgunluğu

Uykusuzluk

Vitamin ve mineral eksiklikleri

Stres

Alerji

İltihap gibi çeşitli şekillerde sayılabilir.

Göz seğirmesinin sebebi, seğirmenin geçici olduğu durumlarda uykusuzluk, yorgunluk, stres, göz yorgunluğu kaynaklı olduğu düşünülebilir ve dinlenme neticesinde göz seğirmesi de geçebilir.

Fakat uzun sürelerle tekrarlanan göz seğirmeleri altta yatan başka bir sebep olduğunu düşündürerek tetkik edilmelidir.

Devamlı göz seğirmesi durumunda B12 vitamini, D vitamini, potasyum ve magnezyum seviyeleri kontrol ettirilmelidir.

Gözde iltihabi veya alerjik bir durum olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu tetkiklerden bir sonuç elde edilemiyorsa beyinle ilgili tetkikler yapılmalıdır.

Göz seğirmesi nasıl geçer?

Uzun süre bilgisayar başında durmak; dijital ekran yüzünden değil, yorgunluk yüzünden dolaylı olarak seğirmeyi etkileyebilir. Başka bir deyişle; bilgisayarın seğirme üzerindeki etkisi, sizi uykusuz bırakan ve yoran diğer aktivitelerin etkisinden farklı değildir.

Eğer göz seğirmesi alerjik bir durumdan veya çevresel faktörlerden dolayı oluşuyorsa, bu alerjen maddeden veya ortamdan uzak durulması etkili olacaktır. Bununla birlikte doktor tarafından reçeteli olarak verilen bazı ilaçlar kas seğirmesinin tedavi edilmesinde yardımcı olabilir.