Ber kadınla müstehcen görüşme görüntüleri yayınlandı! AK parti Ağrı İlçe Başkanı istifa etti

BİR kadınla görüntülü olarak yaptığı müstehcen görüntüler sosyal medyaya sızdırılan AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız görevinden istifa etti. Bir arkadaşıyla yaptığı görüşmenin montajlanarak servis edildiğini iddia eden Yıldız, ailesinin ve yönetiminin daha fazla itibar suikastine maruz kalmaması için istifa ettiğini açıkladı. Yıldız, "arkamda durmadılar" diyerek parti yönetimini de suçladı.

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Müstehcen görüntülerinin sosyal medyaya sızdırılmasının ardından AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız görevinden istifa etti. Yıldız, görüntülerin montaj olduğunu savunurken, "Şahsımın, ailemin ve yönetimimin daha fazla itibar suikastine maruz kalmaması için; İl teşkilatının bu süreçte olayın montaj olduğunu bildikleri halde arkamda dik bir duruş sergilemediklerinden dolayı istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

"Birileri 'müstehcen video hazırlarız' şantajı yaptı"

Yıldız açıklamasında, "07/08/2022 tarihinde WhatsApp üzerinde görüntülü olarak +31644172358 nolu numaradan arandım. Hemen akabinde +4915756509979 nolu numaradan ekran görüntüsü alınıp, farklı bir numaradan 10.000 bin dolar karşılığında görüntünün ellerinde olduğunu ve müstehcen bir video hazırlanarak yayınlanacağını tarafıma söyledi. Şantajı kabul etmediğimden dolayı kumpas videosunu sosyal medyada yayınlamaya başladılar. İki yıllık süre zarfında yerelde gece/gündüz demeden davam uğruna yaptığım çalışmalar, sözde dava arkadaşlarım tarafından her seferinde sekteye uğratılmaya çalışıldı." dedi. Yıldız yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sözde dava arkadaşlarım tarafından çekilmiş gibi

Geldiğimiz bu süreçte bu şantaj videosu teşkilattaki sözde dava arkadaşlarım tarafından gerçekmiş algısı yaratılarak lanse edildi. Yerelde bu şantaj videosunun şahsımla hiçbir alakasının olmadığı taraflı/tarafsız bütün halk tarafından dile getirilmiştir. Yerelde bu kamuoyu desteğini teşkilatımdan ne yazık ki göremedim.

Tanınmış ve sevilen bir esnaf olduğumdan dolayı şahsıma yapılan bu itibar suikastına destek veren, sebep olan, hazırlayan, sosyal medya üzerinden şahsıma iftira atan taraflı, tarafsız herkesle hukuk önünde mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. İki yıllık bu hizmet sürecinde gerek halkımızın, gerekse yerel basınımızın desteği ve teveccühü ile karşılaştık. Bu süreçte de aynı desteği ve samimiyeti gördük bu vesile ile kıymetli yerel basın mensuplarına ve halkımıza teşekkürü bir borç bilirim...

"Merkez ilçe başkanlığı görevinden istifa ediyorum"

Şahsımın, ailemin ve yönetimimin daha fazla itibar suikastine maruz kalmaması için; İl teşkilatının bu süreçte olayın montaj olduğunu bildikleri halde arkamda dik bir duruş sergilemediklerinden dolayı 17/10/2020 tarihinde tarafıma tebliğ ettikleri merkez ilçe başkanlığı görevinden istifa ediyorum."