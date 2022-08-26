İspanya'da sıcak hava rekorları kırıldı binlerce kişi öldü

İspanya'da sıcak hava rekorlarının kırıldığı bu yaz boyunca aşırı sıcaklara bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 600'ü bulduğu belirtildi.

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Carlos III Sağlık Enstitüsünün günlük ölüm izleme sisteminin verilerine göre hazırladığı raporda, mayıs-ağustos döneminde aşırı sıcaklığa bağlı 4 bin 600 kişinin öldüğü kaydedildi.

Enstitüden yapılan açıklamada, aşırı sıcakların neden olduğu bu ölüm sayısının son 5 yılın ortalamasının 3 katına, şimdiye kadar rekor olarak kabul edilen, aynı dönemde 2017'de tespit edilen ölümlerin de 2 katına denk geldiği bildirildi.

Açıklanan ölüm sayısının tahmini olduğunu ancak resmi kurumların verilerine göre hesaplama yapıldığından doğru sonuçlara ulaşıldığını ifade eden uzmanlar, Devlet Meteoroloji Ajansının kayıtlarında mayıs, haziran ve temmuzun geçmiş yıllardaki aynı döneme nazaran yüzde 60 daha sıcak olduğuna işaret etti.

Resmi verilere göre, İspanya'da 2021 yazında, aşırı sıcaklığa atfedilebilen nedenlerden 1447 kişi ölmüştü.

Diğer yandan 14 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kurtuba kentinin La Rambla ilçesinde tespit edilen 47,6 derecelik hava sıcaklığı, İspanya'da bu zamana kadar kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık oldu.

Bundan önceki hava sıcaklığı rekoru geçen yıl yine aynı gün, 47,4 derece ile La Rambla'ya komşu olan Montoro'da tespit edilmişti.

Ülkede mayıstan bu yana hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, en kurak yıllardan biri de yaşanıyor.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda İspanya'da en fazla orman yangını da bu sene görüldü.