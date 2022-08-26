Fahriye Evcen ve Burak Özçivit müjdeyi duyurdu! Bakın ikinci çocuklarının cinsiyeti neymiş

2017 yılından beri Burak Özçivit'le mutlu bir evlilik süren ünlü oyuncu Fahriye Evcen geçtiğimiz ay hamile olduğunu açıklamıştı. İkiz olduğu iddia edilen ikinci bebeğin cinsiyeti bakın neymiş...

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Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başrol paylaşan ve daha sonra aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2017 yılında yaşadıkları aşkı büyük bir törenle nikah masasına taşımışlardı.

Müjdeli haberi verdiler

Büyük aşklarıyla herkesi imrendiren ünlü çift 2019 yılında oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olma duygusunu tatmışlardı. Oğulları Karan daha yeni 3 yaşına basan ünlü çift geçtiğimi ay hayranlarına müjdeli bir haber vermişlerdi.

Karan'a bile söylememişlerdi

Çift tatildeyken Fahriye Evcen'in hamile olduğunu ve ikinci bebeklerini beklediklerini sevenleriyle paylaşmışlardı. Basın mensuplarının "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna "Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim." diyerek tepki vermişlerdi.

Sevindiren haberlerinden sonra nazara gelen ünlü çift ilk önce tartışma olaylarına karışmış ardından korona virüse yakalanmıştı. Daha sonra ise evliliklerinde sorunlar çıktığı ve ayrılacakları iddiaları ortaya atılmıştı.

Cinsiyeti belli oldu

Bütün ayrılık iddialarının yalan olduğunu birlikte çekilmiş bir pozlarıyla açıklayan ünlü çift için sonra da bebeklerinin ikiz olduğu ve cinsiyetlerinin birinin kız birinin erkek olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Cinsiyete önem vermediklerini daha önceki konuşmalarında açıklayan çift bebeklerinin cinsiyetini öğrendi.

İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan oyuncu çiftten 35 yaşındaki 4 aylık hamile olan Fahriye Evcen bebeğininin cinsiyetini öğrendi. Ünlü çiftin bir erkek çocuğu olacak.