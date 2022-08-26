Veliler dertli! 2021'de 300 TL’ye hazırlanan okul çantası bu yıl kaç liraya hazırlanacak?

Okullar için hazırlıklar başladı. Okul hazırlıklarında velilerin en önemli gider kalemini kırtasiye harcamaları oluşturuyor. Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nin verilerine göre geçen sene 300 TL’ye hazırlanan okul çantası 2022’de 600 TL’ye hazırlanıyor.

Abone ol

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Velilerin harcama kalemlerinin başından kırtasiye ürünleri geliyor. Kırtasiye maliyetlerinde geçen yıl ile bu yola arsındaki fark Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nin verileriyle ortaya koydu. 2021 yılında ortalama 300 TL’ye hazırlana bir okul çantası bu yıl 600 TL’nin üzerine çıktı.

Sputniknews'ten Osman Nuri Cerit'in haberine göre derneğin verilerine göre okul malzemelerinin 2021-2022 fiyatları şu şekilde oldu:

Yazı defteri küçük 60 yp. plstik kapak: 6,00 - 11,75 Resim defteri küçük 40 yp.: 6,00 - 9,00 Okul makası küt uçlu: 6,50 - 11,50 Stick yapıştırıcı: 6,50 - 9,90 Kalem çantası: 12,50 - 30,00 Kalemtraş: 4,50 - 5,20 Silgi: 3,00 - 3,50 Kurşun kalem 12li: 13,50 - 19,20 Kırmızı kalem: 2,50 - 2,70 Ataç: 4,50 - 5,25 Sayı çubuğu / fasulye: 7,50 - 21,00 Abaküs: 10,00 - 33,20 Oyun hamuru: 17,50 - 31,90 Sunum dosyası 40lı : 15,00 - 30,50 Kuru boya 12li: 17,50 -24,00 Pastel boya 12li : 15,00 - 22,50 Elişi kağıdı 10lu: 6,50 - 8,00 Matara: 30,00 - 50,00 Beslenme çantası: 39,00 - 65,00 Sırt çantası: 100,00 - 175,00 Parmak boyası: 17,50 - 26,00 Fon kartonu 10lu: 20,00 - 36,90 TOPLAM: 361,00 - 631,00

Tüm Kırtasiyeciler Derneği Genel Sekreteri İrem Özkal “Tercihlere ve alınan ürünlere göre fiyatlar değişiyor. Ama yeni okula başlayan bir öğrencinin çantası ortalama olarak 600 ila 850 TL’ye hazırlanabiliyor. Geçen seneki rakamlara oranla elbette bu sene bir artış var. Ama bu kırtasiye sektöründen kaynaklanan bir artış değil. Kırtasiye mağazalarımızdan velilerimiz kendileri de araştırma yaparak CE sertifikalı, güvenilir ürünler arasından bütçelerine en uygun fiyatla ürünlere ulaşabilirler. Kırtasiye ürünleri, eğitimin bir parçasıdır” değerlendirmesini yaptı.