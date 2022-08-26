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75 bin paket ele geçirildi! Uçaktaki 49 yolcu birbirleriyle anlaşmış

75 bin paket ele geçirildi! Uçaktaki 49 yolcu birbirleriyle anlaşmış

MUĞLA Dalaman Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince, riskli olarak değerlendirilen bir uçakta seyahat eden 137 yolcudan 49’unun valizinde 6 milyon lira değerinde 75 bin 740 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen elektronik sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, Varış Öncesi Yolcu Bildirimi Programı ve İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilen risk analizi ile Özbekistan’dan Muğla Dalaman’a gelecek bir uçak riskli olarak değerlendirildi.

Bakanlığın Hava Takip Sistemi üzerinden anlık olarak takip edilen uçağın yanaşacağı körükte ve valizlerin aktarıldığı bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Uçağın havalimanına inişinin ardından Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti.

Uçakta seyahat eden 137 yolcudan 49’u, “gümrüğe tabii eşyam yoktur” anlamına gelen yeşil hattı kullanarak yolcu salonundan çıktıkları esnada takipteki muhafaza memurlarınca durduruldu. Şahısların beraberindeki valizler x-ray taramasına alındı.

49 yolcuya ait valizlerden çıktı

Gerçekleştirilen taramada bagajlarda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince bagajlarda yapılan detaylı aramada binlerce elektronik sigara kartuşu bulundu.

Yapılan sayım ve tespit neticesinde 49 yolcuya ait valizler içerisinde toplam 75 bin 740 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Yakalanan elektronik sigara kartuşlarının piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirlendi.

Anlaşarak sokmuşlar

Söz konusu uçakta seyahat eden yolcuların neredeyse yarısına yakınında binlerce elektronik sigara kartuşunun yakalanması, bu olayın organize olarak yapılmak istenilen bir kaçakçılık yöntemi olduğunu gösterdi.

Yakalanan elektronik sigara kartuşlarını yasalara aykırı olarak Türkiye’ye sokmak isteyen şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten adli soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturmaya Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

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