Bankaların promosyon yarışı! Emekliler kuyruk oluşturdu hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
2017 yılında başlatılan emekliye banka promosyonu 5'inci yılını doldururken bu konudaki rekabet de üst seviyeye çıktı. Promosyon rekabetinde rakamlar 7 bin lirayı aştı. Erzincan’da 7 bin 500 lira promosyon alabilmek için bankaların önünde sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Erzincan’da bankaların promosyon ücretlerini 7 bin 500 liraya kadar çıkarmasıyla birlikte emekli vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bankaların önünde sıraya girdi. Mesai saatinden önce maaş hesabını değiştirecekleri bankalara gelen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Promosyon alabilmek için sıraya giren Mehmet Yeşil (73), “Dün sabah geldim. Sıra almıştım. Geri iade ettiler. Bugün yeniden alacağım. Saat 08.00'de geldim. Burada 7 bin 500 lira para veriyorlar. Onun için geldim, işlem yaptırmaya çalışıyorum. Erken geldim ama hala sıra alamadım” dedi.
HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALIYOR?
Emekli maaşı bağlanan herkes bir banka seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Eski-yeni tüm emeklilerin hakkı var.
YENİ EMEKLİ NE YAPACAK?
Yeni emekli olan birisi ilk maaşını saldığı banka ile ya da bir başka banka ile sözleşme yaparak promosyonunu alacak. Ondan sonra da 3 yıllık süresi başlamış olacak.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7000 TL’ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7500 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Maaşı 1499 TL’ye kadar olanlara, 500 TL SGK promosyon tutarı, 4150 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 4 bin 650 TL, Maaşı aralığı 1500 TL - 2499 TL olanlara, 625 TL SGK promosyon tutarı, 5175 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 5800 TL, Maaş aralığı 2.500 TL ve üzeri olanlara, 750 TL SGK promosyon tutarı, 6.250 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 7000 TL