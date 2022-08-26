Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. B Grubu'nda mücadele edecek olan Fenerbahçe, Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros’la ile mücadele edecek.

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Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi kuraları bugün İstanbul'da çekildi. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Kura çekimini Alman eski futbolcu Karl Heinz Korbel ve 2023 UEFA Avrupa Ligi finali elçisi Zoltan Gera gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin rakipleri

UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda mücadele edecek olan sarı-lacivertli ekip, Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un rakipleri

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda mücadele edecek olan bordo-mavili ekip, Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros’la karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. UEFA Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için Play-Off turunda karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo/Glimt, Zürich

B Grubu: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, AEK Larnaca

C Grubu: Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki

D Grubu: Braga, Malmö, Union Berlin, Saint-Gilloise

E Grubu: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia

F Grubu: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz

G Grubu: Olympiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes

H Grubu: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor

Grup maçları ne zaman oynanacak?

İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.