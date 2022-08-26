4 milyon TL'lik düğün ertelendi: Demet Özdemir gözyaşlarını tutamadı!

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir, Oğuzhan Koç çifti bugün dünyaevine girmeyi planlıyorlardu fakat ünlü çift düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Masrafları yaklaşık 4 milyon TL'yi bulacak tören öncesi kına gecesi düzenleyen güzel oyuncu Demet Özdemir ise duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı. İşte herkesin konuşacağı düğün öncesi yaşanan gelişmeler...

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Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile güzel oyuncu Demet Özdemir (26 Ağustos) bugün nikâh masasına oturmaya hazırlanıyordu. Özdemir, dün akşam yakın arkadaşları ile kına gecesi yaptı. Çiftin düğünleri hava koşulları nedeniyle ertelendi. Bu akşam beklenen yoğun yağış nedeniyle düğün pazar gününe alındı.

Demet Özdemir gözyaşlarını tutamadı

Demet Özdemir'in düğün öncesi düzenlediği kına gecesine ünlü isimlerde katıldı. Başına kırmızı duvak örten ve ellerine kına yaktıran güzel oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı. Ayrıca Özdemir, 15,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Kısa sürede 1 milyon beğeni alan paylaşımına İpek Tuzcuoğlu, Seda Sayan, Fatma Toptaş ve Selin Ciğerci gibi ünlü isimlerde yorum yaptı.

Görüntülerde ağladığı görülen Özdemir'in fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Oğuzhan Koç bekarlığa veda partisi yaptı

Şarkıcı Oğuzhan Koç da önceki akşam arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yapmıştı. Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Tolga Akış gibi isimlerin katıldığı partide herkes Demet Özdemir maskesi takarak dans etmişti.

Demet Özdemir partiyi bastı

Ünlü şarkıcı, Özdemir ile dünya evine girmeden önce bekarlığa veda partisi gerçekleştirdi. Gecenin sonunda Demet Özdemir partiyi bastı. Tüm erkekler Demet Özdemir maskesi takarak Oğuzhan Koç ile poz verdi.

İbrahim Büyükak, bu fotoğrafı, "Biz de seni sevdik." notu ile sosyal medya hesabından yayınladı. Eser Yenenler ise, "Hanımcılık kazandı." dedi.

4 milyon TL'lik düğün ertelendi

Ünlü çiftin 26 Ağustos (bugün) yapılacak düğünü son anda ertelendi. Sarıyer’deki bir otelde gerçekleşecek nikah, İstanbul’u etkisi altına alan yağmur nedeniyle 28 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek. Masrafları yaklaşık 4 milyon TL'yi bulacak törende çift dünyaevine girecek.

Gelinliklerini bağışlayacak

Düğünde Eda Güngör, Nihan Peker ve Mc Queen’e tasarlattığı üç gelinlik giyecek olan Demet Özdemir’in nikahtan sonra gelinlikleri ya sivil toplum örgütlerine ya da hayranlarına bağışlayacağı ortaya çıkmıştı.

Oğuzhan Koç'tan Demet'e milyonluk hediye

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisi Demet Özdemir'e evlenme teklifi yapan Oğuzhan Koç'a dünyaca ünlü bir markanın saatini hediye eden güzel oyuncuya Koç tarafından karşılık geliyor. Kesenin ağzını açan başarılı şarkıcı büyük bir markaya özel bir mücevher tasarlatıyor ve düğünden önce Özdemir'e hediye edeceği mücevherin değerinin yaklaşık iki milyon TL olduğu öğrenildi.

Yakın arkadaşlar şahit

Başarılı kariyerlerinin yanı sıra son zamanlarda özel hayatlarıyla da sosyal medyanın gündeminden düşmeyen çiftin nikâh şahitliğini Oğuzhan Koç'un yakın arkadaşları İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler yapacak.