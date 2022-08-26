10 kat arttı 800 euronun üzerine çıktı! Almanya'da enerji fiyatları rekor kırdı

Almanya'da önümüzdeki yıl için referans enerji fiyatları Rusya'nın kış dönemi öncesi doğalgaz arzını kısmasıyla geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 10 kat artarak 800 euronun üzerine çıktı.

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Almanya’da gelecek yıl için referans elektrik fiyatları Cuma günü, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık 10 kat artarak 800 euronun üzerine çıktı.

Rusya’nın kritik kış dönemi öncesi doğalgaz arzını kısıtlamasıyla elektrik fiyatları neredeyse her gün rekor kırmaya başladı. Enerji maliyetlerindeki benzeri görülmemiş artış enflasyonu körükleyerek Avrupa’daki evlerin ve işletmelerin finansmanını tehdit etmeye başladı.

Almanya’nın referans elektrik fiyatı geçtiğimiz yıl içinde yüzde 860’ın üzerinde arttı.

Enerji kullanımını sınırlamak için sert önlemler

Avrupa devletleri son dönemde Almanya’da binaların dış aydınlatmasının yasaklanması ve kapalı mekanlarda ısıtma sıcaklıklarının düşürülmesi gibi enerji kullanımını sınırlamak için sert önlemler almaya başladı.

İngiltere’de enerji düzenleyicisi kurumun maliyet üst sınırını yükseltmesinin ardından Ekim ayında enerji faturalarının artması bekleniyor. Artan fiyatlar ülkedeki birçok insanın maliyetleri karşılayamayacağı gerekçesiyle enerji kullanımını sınırlamaya zorlayabileceği belirtiliyor.

Avrupa Enerji Borsası’nda Almanya’nın önümüzdeki yıl için enerji fiyatları Cuma günü megavat saat başına yüzde 7,6 artarak 805,15 euroya yükselirken haftalık bazda artış da yüzde 39’a ulaştı. Aynı dönem için Fransız kontratlarında yaşanan artış da yüzde 24 oldu.

Elektrik şirketi Electricite de France SA'nın bazı nükleer santrallerinin beklenenden daha geç devreye gireceğini açıklamasıyla fiyatlar yükseldi. Doğalgaz kıtlığı devam ederken, söz konusu ünitelerin bu kış önemli bir enerji kaynağı olması bekleniyor.