Masterchef'in şef Danilo'sunun eski hali görenlerin ağzını açık bıraktı.

Masterchef Türkiye yarışması ile dikkatleri üzerine çeken İtalyan Şef Danilo'nun eski bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Viral olan fotoğraf herkesi şaşkına çevirdi.

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2018 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan İngiltere kökenli aşçılık yarışması MasterChef Türkiye'nin jürilerinden İtalyan şef Danilo Zanna sempatik ve sevecen tavırlarıyla herkesin gönlüne taht kurmuştu.

Geçtiğimiz yıl 2012 yılında nikah masasına oturduğu, çocuğunun annesi Tuğçe Demirbilek ile 9 yıllık evliliğini bitiren ünlü şefin Türkiye'ye ilk geldiği zamanlardaki hali gündem oldu.

Elin Oğlu'yle adını duyurmuştu

Seyahat için geldiği Türkiye'de eşi Tuğçe Demirbilek'e aşık olduğu için kalan ünlü isim Sinan Çalışkan'ın sunuculuğunu yaptığı Elin Oğlu adlı programa katılarak tüm Türkiye'ye adını duyurmuştu.

Daha önce programlarda eşine ettiği iltifatlarla olay olan Danilo Zanna sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Yakışıklılığıyla ve tarzıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü isim Elin Oğlu programındaki değişik tarzıyla gündeme geldi.

Görenler tanıyamadı!

Şimdilerde 40 yaşında olan Danilo Zanna'nın yıllar önceki saçlarını havaya dikmiş ve değişik kıyafetli hallerini görenler tanıyamadı. Twitter'da gündem olan o fotoğraflara birçok sosyal medya kullanıcı "Şarap gibi adam", "Yaşlandıkça yakışıklı olmuş" yorumları yaptı. İşte Danilo Zanna'nın o fotoğrafı...

Danilo Zanna kimdir?

15 Nisan 1982 yılında İtalya'da dünyaya gelen Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek'le evlendikten sonra Türkiye'de yaşama kararı almıştır. Küçüklüğünden beri mutfağa karşı merakı olan ünlü isim ilk olarak Türkiye'de kendisine bir restoran açtı. Daha sonra Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sundu.

Ardından Elin Oğlu adlı programa katılan ünlü isim bu programla adını Türkiye'ye duyurdu. 2021 tarihinde eşinden ayrılan Danilo Zanna'nın bir oğlu vardır ve kendisi şu anda Masterchef Türkiye adlı yarışma programında jürilik yapıyor.