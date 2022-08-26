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Meteoroloji'den 3 il için çok kritik uyarı! Saat verildi dikkat edin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji'den 3 il için çok kritik uyarı! Saat verildi dikkat edin

KASTAMONU, Karabük ve Bolu'da yaşayanlar aman dikkat! Öğle saatlerinden sonra çok kuvvetli yağış geliyor. Meteoroloji'den flaş bir uyarı yapıldı. Hortum, su baskını yaşanabilir...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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