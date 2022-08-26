Gönül Dağı dizisinden ilk fragman geldi! O tarihe kadar meraktan herkesi çatlatacak

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 3. sezonuyla izleyiciyle buluşuyor. Reyting rekorları kıran dizinin yayın tarihi belli olurken 3. Sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin fragmanın yayınlanmasının ardından izleyiciler yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki Gönül Dağı ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar haberimizde...

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen Gönül Dağı dizisi gerek konusu gerekse oyuncu kadrosu ile izleyicinin gönlünde kısa sürede taht kurdu. Reyting rekorları kıran dizi 3.sezonuyla TRT 1 ekranlarında yeniden izleyici ile buluşacak. Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı hayranları tarafından araştırılıyordu. 3. sezon tanıtımı ile bu sorunun cevabı netlik kazandı.

Yeni sezon yayın tarihi belli oldu

Anadolu insanının hikayelerini anlatan ve sevmenin önemini gösteren Gönül Dağı dizisi, oyuncu kadrosu ile de yayınlandığı ilk günden bu yana beğeni topluyor. Her bölümde ayrı bir hikayeyi ekrana taşıyan Gönül Dağı, yürekleri ağza getiren ve gözyaşlarına boğan bir bölümle sezon finali verdi. Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali'nin doğum yaptıktan sonra diziden ayrılması da herkesi şoke etti. Bebeği ile tek başına kalan Taner'in ne yapacağı merak ediliyordu. Yeni yayınlanan tanıtımda; Taner'in dedesi Ciritçi Abdullah ile bir yolculuğa çıktığı görüldü.

Gönül Dağı ne zaman başlıyor?

Merakla beklenen dizinin 3.sezon tanıtım fragmanı yayınlandı. Çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde devam eden dizi Gönül Dağı 3. sezon ilk bölümüyle 3 Eylül Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Gönül Dağı dizisinin konusu ne?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

Gönül Dağı oyuncuları kimler?

Berk Atan (Taner)

Gülsim Ali İlhan (Dilek)

Yavuz Sepetçi (Ciritçi Abdullah)

Ege Aydan (Münir Başkan)

Semih Ertürk (Veysel)

Ecem Özkaya (Zahide)

Hazal Çağlar (Asuman)

Cihat Süvarioğlu (Ramazan)

Ferdi Sancar (Sefer)

Nazlı Pınar Kaya (Cemile)

Feyza Işık (Döndü)

Samet Arda Mercan (Erkan)

Ulviye Karaca (Gülsüm)

Gülhan Tekin (Günşıl)

Eser Eyüboğlu (Selami)

Şebnem Dilligil (Halime)

Erdal Cindoruk (Ağıtçı Hüseyin)

Ali Toptaş (İsmet)

Nihan Durukan Yapıcı (Kamuran)

Çiğdem Aygün (Keriman)

Ali Düşenkalkar (Düğüncü Muammer)

Nuri Gökaşan (Dişçi Musa)

Beril Karademir (Sedef)

Sercan İnceer (Seyfettin)