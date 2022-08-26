Düzce'de dilencinin oyunu şaşkına çevirdi! 'Verin eve kadar koşacağım'

DÜZCE'de ayağındaki aparatla topallayarak dilenen kişinin hiçbir engelinin bulunmadığı ortaya çıktı. Zabıta karakoluna kadar topallayarak gelen şahıs bir süre sonra yalanından vazgeçti. Topladığı paralara el konulan şahıs işlemlerin ardından karakol önünde koşmaya başladı, ekiplere 'aparatı verin, eve kadar koşacağım' şeklinde söylemde bulundu.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar eden ve bu yolla haksız kazanç sağlayan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Kente Karabük'ten geldiği belirlenen ve D-655 Batı Karadeniz Düzce- Zonguldak bağlantı yolu Çamköy Mahallesi'nde bulunan ışıklı kavşakta elinde gazete kupürü ve ayağında aparat olan bir dilenci zabıta ekiplerince yakalandı.

Gazete haberini kandırmak için kullanmış

Zabıta karakoluna götürülen dilencinin ayağındaki aparatı çıkarmasının ardından herhangi bir engeli olmadığı görüldü. Ayrıca dilencinin, vatandaşlara göstererek para talep ettiği gazete kupüründeki "engelli baba"nın da kendisi olmadığı anlaşıldı.

Kabahatler Kanunu uyarınca ceza uygulanan dilencinin üzerinden çıkan paraya el konuldu.

Koşmaya başladı

Uzun uğraşlar sonucu ayağındaki aparatı çıkararak zabıtaya teslim eden dilencinin, topallayarak girdiği zabıta karakolundan aparatı geri alabilmek için koşarak çıktığı görüldü.