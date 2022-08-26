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Görüntüler ortaya çıktı! Son kez böyle el sallamışlar Muğla'daki safari faciası

İhlas Haber Ajansı
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Görüntüler ortaya çıktı! Son kez böyle el sallamışlar Muğla'daki safari faciası

MUĞLA'da 5 ölü 6 yaralının olduğu safari faciasından dakikalar önce çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Turistler ölümle buluşmadan önce son kez böyle el sallamış...

Görüntüler ortaya çıktı! Son kez böyle el sallamışlar Muğla'daki safari faciası

Marmaris'te 24 Ağustos saat 17.00 sıralarında turistleri taşıyan Murtaza A. (58) idaresindeki cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Tepesi mevkisinde yağmurun ıslattığı yolda devrildi. Devrilen araç karşı yönden gelen Ali K.T. idaresindeki otomobile ön kısmından çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Görüntüler ortaya çıktı! Son kez böyle el sallamışlar Muğla'daki safari faciası

Kazada Iraklı uyruklu 5 turist hayatını kaybederken, yaralanan 4'ü Iraklı turist 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler savcı incelemesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

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Görüntüler ortaya çıktı! Son kez böyle el sallamışlar Muğla'daki safari faciası

Yaralıların bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Iraklı turistleri taşıyan cip safarinin turunu tamamlayıp ilçe merkezine döndüğü sırada kazanın yaşandığı belirtildi.

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Görüntüler ortaya çıktı! Son kez böyle el sallamışlar Muğla'daki safari faciası

Ölenlerin kimlikleri belli oldu

Elim kazada Iraklı Ali Jaudat Kadhim, Mohammed Saddar, Ayah Mustafa Abdulhased, Hayder Fadhıl Jalil Almasslawi ve Abriham M. Halamar (61) hayatını kaybederken, Mustafa Tharmur (25), Doaa Mahommed (29) ve Çayn Şuayp Mohammed (24) yaralandı. Kazada hayatını kaybeden turistlerin cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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