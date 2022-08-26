Görüntüler ortaya çıktı! Son kez böyle el sallamışlar Muğla'daki safari faciası
MUĞLA'da 5 ölü 6 yaralının olduğu safari faciasından dakikalar önce çekilmiş görüntüler ortaya çıktı. Turistler ölümle buluşmadan önce son kez böyle el sallamış...
Marmaris'te 24 Ağustos saat 17.00 sıralarında turistleri taşıyan Murtaza A. (58) idaresindeki cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Tepesi mevkisinde yağmurun ıslattığı yolda devrildi. Devrilen araç karşı yönden gelen Ali K.T. idaresindeki otomobile ön kısmından çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada Iraklı uyruklu 5 turist hayatını kaybederken, yaralanan 4'ü Iraklı turist 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler savcı incelemesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yaralıların bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Iraklı turistleri taşıyan cip safarinin turunu tamamlayıp ilçe merkezine döndüğü sırada kazanın yaşandığı belirtildi.
Ölenlerin kimlikleri belli oldu
Elim kazada Iraklı Ali Jaudat Kadhim, Mohammed Saddar, Ayah Mustafa Abdulhased, Hayder Fadhıl Jalil Almasslawi ve Abriham M. Halamar (61) hayatını kaybederken, Mustafa Tharmur (25), Doaa Mahommed (29) ve Çayn Şuayp Mohammed (24) yaralandı. Kazada hayatını kaybeden turistlerin cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.