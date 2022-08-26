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Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu

Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu

Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. İşte temsilcilerimizin gruplardaki rakipleri...

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UEFA Konferans Avrupa Ligi’nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi’nde çekilen kuralarla belli oldu. Kura çekiminde Türkiye’den Medipol Başakşehir ve Sivasspor yer aldı. Kura çekimini Teknik Direktör Volkan Demirel ve 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi final elçisi Vladimir Smicer gerçekleştirdi.

Başakşehir A Grubu'nda Fiorentina, Hearts ve Riga ile eşleşirken, Sivasspor da G Grubu'nda Slavia Prag, CFR Cluj ve Ballkani ile eşleşti.

Grup maçları, 8 Eylül'de başlayacak ve 3 Kasım'da sona erecek. Final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar, dörderli 8 grupta yer aldı. Grup birincileri, doğrudan son 16 turuna yazdıracak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

İşte Konferans Ligi Grupları...

A Grubu: Başakşehir, Fiorentina, Hearts, Riga FS

B Grubu: West Ham, FCSB, Anderlecht, Silkeborg

C Grubu: Villarreal, Be'er Sheva, Austria Wien, Lech

D Grubu: Partizan, Köln, Nice, Slovácko

E Grubu: Alkmar, Apollon, Vaduz, Dnipro

F Grubu: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgården

G Grubu: Slavia, Cluj, Sivasspor, Ballkani

H Grubu: Basel, Bratislava, Zalgiris, Pyunik

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