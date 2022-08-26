BIST 3.169
DOLAR 18,18
EURO 18,31
ALTIN 1.024,95
HABER /  SPOR

İran'da ilk kez Süper Lig maçında tribünler kadınlara açıldı

İran'da ilk kez Süper Lig maçında tribünler kadınlara açıldı

İRAN Spor ve Gençlik Bakanlığı Güvenlik Genel Müdürü Mecid Şehidi, kadınların, Süper Lig maçlarını tribünden seyretme yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Abone ol

İran medyasına göre, Şehidi, bugün başkent Tahran'daki Azadi Stadyumu'nda İstiklal-Misi Kerman takımları arasında oynanacak futbol maçına kadın seyircilerin de katılımını sağlamak üzere tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

"İlk kez Süper Lig maçlarından biri kadın seyircilerin katılımıyla gerçekleştirilecek" diyen Şehidi, gerekli düzenleme ve tadilatlar yapıldıktan sonra diğer stadyumlara da kadın taraftarların alınacağını dile getirdi.

Şehidi, Süper Lig maçlarında kadın seyirci sayısını artırmayı planladıklarını ifade etti.

Azadi Stadyumu'nda bugünkü müsabakayı izlemek üzere 28 bin taraftarın yer alacağı tribünlerde kadınlara 500 bilet ayrıldığı aktardı.

Mavi Kız'dan 3 yıl sonra tribünler kadınlara açıldı

İran'da en çok taraftara sahip takımlardan İstiklal futbol takımının kadın taraftarı Seher Hudayari, Mart 2019'da takımının Asya Şampiyonlar Ligi’nde Birleşik Arap Emirlikleri’nden El Ayn’la oynayacağı maçı seyretmek için Tahran’daki Azadi Stadyumu’na kılık değiştirerek girmeye çalıştığı sırada engellenmiş ve gözaltına alınmıştı.

Çıkarıldığı mahkemede hapse mahkum edilen Hudayari, karara tepki göstererek kendini ateşe vermişti.

Kaldırıldığı hastanede yüzde 90 yanık teşhisi konulan Hudayari hayatını kaybetmişti. İstiklal Kulübü’nün forma rengi nedeniyle “Mavi Kız” olarak anılan Hudayari, 29 yaşındaydı.

ÖNCEKİ HABERLER
10 kat arttı 800 euronun üzerine çıktı! Almanya'da enerji fiyatları rekor kırdı
10 kat arttı 800 euronun üzerine çıktı! Almanya'da enerji fiyatları rekor kırdı
Gönül Dağı dizisinden ilk fragman geldi! O tarihe kadar meraktan herkesi çatlatacak
Gönül Dağı dizisinden ilk fragman geldi! O tarihe kadar meraktan herkesi çatlatacak
Altın fiyatları patladı yerine bu geldi! Artık düğünlerde takılıyor İslam Memiş 'yükseliş olacak sabır' dedi
Altın fiyatları patladı yerine bu geldi! Artık düğünlerde takılıyor İslam Memiş 'yükseliş olacak sabır' dedi
Masterchef'in şef Danilo'sunun eski hali görenlerin ağzını açık bıraktı.
Masterchef'in şef Danilo'sunun eski hali görenlerin ağzını açık bıraktı.
Economist dergisi Türkiye ekonomisi için ters giden bir şey var dedi Bakan Nebati böyle cevap verdi
Economist dergisi Türkiye ekonomisi için ters giden bir şey var dedi Bakan Nebati böyle cevap verdi
İlçe başkanından Gülşen hakkında skandal sözler! Paylaşımını apar topar sildi! Bu kadının katli vaciptir
İlçe başkanından Gülşen hakkında skandal sözler! Paylaşımını apar topar sildi! Bu kadının katli vaciptir
Meteoroloji'den 3 il için çok kritik uyarı! Saat verildi dikkat edin
Meteoroloji'den 3 il için çok kritik uyarı! Saat verildi dikkat edin
 Milli Savunma Bakanlığı 'kaçış yok' diyerek duyurdu!
 Milli Savunma Bakanlığı 'kaçış yok' diyerek duyurdu!
Gurbetçi vatandaşlar şikayet etti: Cumhurbaşkanımız bizi zulümden kurtarsın
Gurbetçi vatandaşlar şikayet etti: Cumhurbaşkanımız bizi zulümden kurtarsın
4 milyon TL'lik düğün ertelendi: Demet Özdemir gözyaşlarını tutamadı!
4 milyon TL'lik düğün ertelendi: Demet Özdemir gözyaşlarını tutamadı!