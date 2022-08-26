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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı için tarih verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı için tarih verdi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'ndaki çalışmaların 2023 sonunda tamamlanmasının planlandığını söyledi.

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İBB'nin Alibeyköy'den başlayıp Cibali'de biten Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nı Eminönü'ne ulaştıracak projesinin ilk kazık imalat töreni, İBB Başkanı İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ragıp Gümüşpala Caddesi'ndeki törende, projenin mühendislerinden ve yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı projesindeki birçok eksiği giderdiklerini söyledi.

Söz konusu çalışmalara Unkapanı Kavşağı Köprüsü'nü örnek gösteren İmamoğlu, "Bunları projelendirdik, imalatını yaptık, şimdi de tramvayın kalan kısmını yapıyoruz." dedi.

Hattın gelecek sene biteceğini kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Eminönü-Alibeyköy Hattı bizden önce ihale edilmiş ama işin neredeyse büyük bir kısmını biz yaptık. Daha enteresanı, bu tür yer altındaki sorunlar çözülmemişken üstüne ray döşeyip gittiler. Bir süre sonra ne oldu? Raylar daha üstüne tren gelmeden, ray bile döşenmemişti belli yerlerde, orada dökülen betonlar çökmeler yaptı 50-60 santim. Dolayısıyla biz şu anda yerin altında 60-80 metre yüksekliğinde kazıklar çakarak bir nevi viyadük yapıyoruz. Zor bir iş ama az kaldı. İnşallah 2023'ün sonuna doğru da tramvayı bitirmiş olacağız."

"Burası yeşil bir alana dönüşecek"

Bölgede tramvayın yanı sıra viyadük ve İSKİ'nin bütün geçişlerini yaptıklarını anlatan İmamoğlu, "Biz 2023'ün sonunu tedbirli konuşuyoruz ama burada gerçekten çok hızlı çalışıp bir an önce burayı açtığımızda şöyle bir güzellikle buluşacağız. Şu anda İETT otobüslerinin olduğu yer belki de İstanbul'un en güzel meydanlarından birine dönüşecek, Eminönü Meydanı. Hem meydandaki farklı işgaller ortadan kalkacak hem de burası pırıl pırıl bir yeşil alana dönüşecek." değerlendirmesini yaptı.

Proje tamamlandığında bölgenin çağdaş bir görünüme kavuşacağını dile getiren İmamoğlu, bölgedeki sıkıntılı görüntünün azami bir yıl daha süreceğinin altını çizdi.

İmamoğlu, Unkapanı Kavşağı Köprüsü'ndeki bağlantı yollarının bir ay içinde ulaşıma açılacağını sözlerine ekledi.

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