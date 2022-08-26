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Trabzonspor'un gizemli taraftarı! O kadın kim için orada? Sır çözüldü! Eski aşkı olay...

Trabzonspor'un gizemli taraftarı! O kadın kim için orada? Sır çözüldü! Eski aşkı olay...

Trabzonspor'un Kopenhag ile oynadığı maçta gizemli kadın taraftar sosyal medyada gündem oldu. Kadının kim olduğu kısa sürede ortaya çıktı. O kadın, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi İspanyol model Desire Cordero idi. İspanyol güzel Trabzonspor taraftarlarının arasında ne arıyordu? Sır çözüldü...

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Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile rövanş maçında 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda etmişti.

Gizemli taraftar merakı

Binlerce taraftar arasından görüntülenen bir kadın taraftar maçın ardından gündem oldu. Herkes güzel kadının kim olduğunu merak etti. 

Ronaldo ile aşk yaşadı

Sosyal medyada gündem olan taraftarın İspanyol model Desire Cordero olduğu ortaya çıktı. Cordero, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile bir zamanlar aşk yaşamıştı. 

Kalbi hiç boş kalmadı...

Cristiano Ronaldo'dan ayrıldıktan sonra İspanyol model yeni aşklara yelken açmaya devam etti. Cordero, o dönem Real Betis'te oynayan Enzo Renella ve Real Madrid efsanesi Fernando Hierro'nun oğlu Alvaro Ruiz ile de ilişki yaşadı.

Lazio forması giyen Arjantinli futbolcu Joaquin Correa, 26 yaşındaki mankenle en son aşk yaşayan isim olarak biliniyor. 

Sır çözüldü: Onun için deniyor

Güzelin kim olduğu ortaya çıkınca Trabzonspor taraftarlarının arasında ne aradığı da merak edilen bir konu oldu. İspanyol modelin maçı izlemeye Trabzonspor'un yeni yıldız transferi Marc Bartra için geldiği iddiaları ortaya atıldı.

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