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Yıldız Tilbe Gülşen'le ilgili söylediği sözlerle herkesi şok etti! "Meclisin içeriye alınması lazım"

Yıldız Tilbe Gülşen'le ilgili söylediği sözlerle herkesi şok etti! "Meclisin içeriye alınması lazım"

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe geçtiğimiz gün İmam Hatip liseleriyle ilgili söylediği sözler nedeniyle tutuklanan meslektaşı Gülşen için sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla alınan karara isyan etti

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Uzun süredir giydiği kıyafetler ve sahnede yaptığı hareketlerle gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen geçtiğimiz aylarda Bodrum'da sahne aldı. Daha öncede sahnede  iki kez LGBT bayrağı açarak tepkilere neden olan ünlü şarkıcı bu defa aylar önce sahnede İmam Hatip liseleri için ettiği sözlerle büyük tepki topladı.

Özürleri fayda etmedi!

Ünlü şarkıcının "İmam hatipte okumuş sapıklığı oradan geliyor" sözleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çığ gibi büyüyen tepkilere yol açtı. Sosyal medya hesabından sözleri için özür dileyen ünlü şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan göz altına alınan şarkıcı tutuklandı.

Bir destekte o isimden geldi

Gülşen'in tutuklanmasına kısa süre içerisinde birçok ünlü sanatçı tepki gösterirken şarkıcıya çok sayıda sosyal medya kullanıcısıda destek verdi. Gülşen'e bir destekte ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'den geldi. 

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla meslektaşı Gülşen'e destek veren Yıldız Tilbe paylaşımına gülşen serbest bırakılsın hashtagi kullanarak başladı. 

"Bahanelerle hayatlarına müdahale edemezsiniz"

Ünlü şarkıcı paylaşımında "Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin. Sanatçılar dünya çöplüğünün pırıltılarıdır, karanlık denizlerin yakamozlarıdır, her seferinde başka bahanelerle hayatlarına müdahale edilmesin."

"Arkadaşlarıyla şakalaşırken kullandığı kelimeler kimseyi ilgilendirmez ki, bunun üzerinden tutuklama yapmak yasal olamaz, kanunları nereye şikayet edeceğiz, hesabını Allah'a vereceğimiz hayatımıza yasal müdahale istemiyoruz, kanunlar bizi ezmesin korusun."

"Memlekette adam kalmaz"

"Herkes ağzından çıkan hatalı söz için tutuklansa memlekette adam kalmaz. Her kurum ve okuldan sapık da çıkmış alimde. Gülşen'e gelene kadar neler var neler, Meclis'in gözaltına alınması lazım mesela, orada her şeye bütün değerlere hakaret ediyorlar, hem de yasal." diyerek Gülşen hakkında verilen tutuklanma kararına isyan etti.

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