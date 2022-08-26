Doktorlar ve Mucize Doktor işine baksın! Show Tv'nin yeni dizisi gümbür gümbür geliyor

SHOW TV, yayınlandığı döneme damga vuran ve reytingleri alt üst eden Doktorlar ve Mucize Doktor'u tahtından edecek bir projeyi hayata geçiriyor. Yeni İstanbul olarak kamuoyuna yansıyan ancak sonra adı Hayat Bugün olarak değiştirilen yapım, konusu ve oyuncuları kadrosu ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Yeni sezonun favorisi olarak gösterilen dizide doktorların hayat kurtarma mücadelesini ekrana taşınacak.

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Doktorların hayat kurtarma mücadelesini ekrana taşıyan ve yayınlandığı döneme damga vuran Doktorlar ve Mucize Doktor dizileri reyting rekolarını alt üst etmişti. SHOW TV yeni sezon öncesi yine doktorların hayat kurtarma mücadelesini ekrana taşıyacak olan 'Hayat Bugün' dizisiyle gümbür gümbür geliyor. Peki Show Tv'nin oldukça iddialı yeni dizisi Hayat Bugün ne zaman başlıyor? Hayat Bugün dizinini oyuncuları kimler? Hayat Bugün dizisinin konusu ne? İşte reytin rekorlarını alt üst etmeye gelen yeni dizinin tüm detayları haberimizde...

Dizi başlamadan adı değişti

Show TV önümüzdeki sezon çok iddialı bir diziyi ekrana getirmeye hazırlanıyor. NBCUniversal Formats'ın başarılı eseri ‘New Amsterdam'dan uyarlanacak olan dizinin adı ilk Yeni İstanbul olarak açıklanmıştı. Show TV radikal bir karar alarak dizinin isminde değişikliği gitti. Yeni İstanbul dizisinin yeni adı Hayat Bugün olarak belirlendi.

Hayat Bugün dizisinin konusu ne?

Show TV'nin yeni ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. En çok merak edilenler arasında dizinin konusu oldu. NBCUniversal Formats'ın başarılı eseri İlk kez 2018 yılında izleyici ile buluşmuştu. ‘New Amsterdam’, Dr. Eric Manheimer'ın "On İki Hasta: Bellevue Hastanesinde Yaşam ve Ölüm" adlı kitabından ve hastanede tıbbi direktör olarak geçirdiği 15 yıldan esinlenerek ekranlara taşınmıştı. Yayınlandığı her ülkede milyonları ekrana bağlayan medikal drama ‘New Amsterdam’, çok yakında ‘Hayat Bugün’ adı ile SHOW TV ekranlarında olacak ve doktorların hayat kurtarma mücadelesi konusu işlenecek.

Hayat Bugün dizisinin oyuncuları kimler?

Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün'ün oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekti. Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterine hayat veren Tansel Öngel, Hayat Bugün dizisinde Baran karakterini canlandıracak.

*Dizinin bir diğer oyuncusu ise Sen Anlat Karadeniz ve Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'ndan rol alan yakışıklı oyuncu Ulaş Tuna Astepe.

* Hakan Muhafız, Medcezir, Alev Alev gibi projelere imza atan, oyunculuğu ile taktir toplayan güzel oyuncu Hazar Ergüçlü de dizinin kadrosunda yer alan bir diğer isim.

* Bir döneme damga vuran ekranların sevilen dizisi Güneşi Beklerken'de Zeynep karakteri ile karşımıza çıkan başarılı oyuncu Hande Doğandemir Hayat Bugün dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Doğandemir yeni dizide acil tıp uzmanı Derin karakterine hayat verecek.