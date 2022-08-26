BIST 3.111
DOLAR 18,18
EURO 18,22
ALTIN 1.020,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çorum ve Samsun'da yaşlı kadınların ATV yolculuğu feci sonuçlandı

Çorum ve Samsun'da yaşlı kadınların ATV yolculuğu feci sonuçlandı

ÇORUM ve Samsun'dan bugün ATV kazası haberleri geldi. Samsun'da 87 yaşındaki yaşlı kadın, yolcu olarak bindiği otobüsten düşerek hayatını kaybetti. Çorum'da ise ATV sürücüsü kadın otoyolda tırın çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Abone ol

Mesut Beke idaresindeki 02 KF 570 plakalı tır, Çorum-Yozgat kara yolu Çatalkaya köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden Yeter Mavili'nin (57) kullandığı ATV'ye çarptı.

Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan Mavili, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mavili, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

87 yaşında bindiği ATV'den düşüp öldü

Samsun'un Terme ilçesinin Kesikkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Öz idaresindeki 55 AFS 612 plakalı ATV, fındık bahçesine giderken rampa aşağı indiği sırada toprak zemine çarpıp devrildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, devrilen ATV'den düşen 87 yaşındaki Emine Sarı yaralandı. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Samsun'daki özel hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Görüntüler ortaya çıktı! Son kez böyle el sallamışlar Muğla'daki safari faciası
Foto Galeri Görüntüler ortaya çıktı! Son kez böyle el sallamışlar Muğla'daki safari faciası Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Camı söktüler olmadı! Ceset 6 saatlik çalışma sonrası evden çıkarılabildi
Camı söktüler olmadı! Ceset 6 saatlik çalışma sonrası evden çıkarılabildi
Trabzonspor'un gizemli taraftarı! O kadın kim için orada? Sır çözüldü! Eski aşkı olay...
Trabzonspor'un gizemli taraftarı! O kadın kim için orada? Sır çözüldü! Eski aşkı olay...
Moderna'dan Pfizer ve BioNTech'e dava! Kovid-19 aşısı geliştirme sürecinde...
Moderna'dan Pfizer ve BioNTech'e dava! Kovid-19 aşısı geliştirme sürecinde...
Türkiye, Finlandiya, İsveç'in ilk toplantısı sona erdi! Terörle ortak mücadele kararı
Türkiye, Finlandiya, İsveç'in ilk toplantısı sona erdi! Terörle ortak mücadele kararı
Hayvanat bahçesi çalışanları yasta! Kalbi kırılan küçük fil hayatını kaybetti
Hayvanat bahçesi çalışanları yasta! Kalbi kırılan küçük fil hayatını kaybetti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı için tarih verdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı için tarih verdi
Memura 10 kat fazla maaş promosyonu müjdesi! Bankalarla görüşmeler başladı
Memura 10 kat fazla maaş promosyonu müjdesi! Bankalarla görüşmeler başladı
Türkiye, Putin'e SİHA resti çekti: Ne kadar para verirseniz verin size SİHA satmayız
Türkiye, Putin'e SİHA resti çekti: Ne kadar para verirseniz verin size SİHA satmayız
Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu
Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli oldu
İran'da ilk kez Süper Lig maçında tribünler kadınlara açıldı
İran'da ilk kez Süper Lig maçında tribünler kadınlara açıldı