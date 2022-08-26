Çorum ve Samsun'da yaşlı kadınların ATV yolculuğu feci sonuçlandı

ÇORUM ve Samsun'dan bugün ATV kazası haberleri geldi. Samsun'da 87 yaşındaki yaşlı kadın, yolcu olarak bindiği otobüsten düşerek hayatını kaybetti. Çorum'da ise ATV sürücüsü kadın otoyolda tırın çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.Abone ol
Mesut Beke idaresindeki 02 KF 570 plakalı tır, Çorum-Yozgat kara yolu Çatalkaya köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden Yeter Mavili'nin (57) kullandığı ATV'ye çarptı.
Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan Mavili, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mavili, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
87 yaşında bindiği ATV'den düşüp öldü
Samsun'un Terme ilçesinin Kesikkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Öz idaresindeki 55 AFS 612 plakalı ATV, fındık bahçesine giderken rampa aşağı indiği sırada toprak zemine çarpıp devrildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, devrilen ATV'den düşen 87 yaşındaki Emine Sarı yaralandı. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Samsun'daki özel hastanede hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.