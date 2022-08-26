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'İmam hatip' sözleri sonrası tutuklanmıştı! Gülşen'in avukatından flaş hamle

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
'İmam hatip' sözleri sonrası tutuklanmıştı! Gülşen'in avukatından flaş hamle

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen'in avukatı, tutukluluk durumuna itiraz etti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen'in avukatı Emek Emre, itiraz dilekçesini sunmak için adliyeye geldi.

Avukat Emre, müvekkilinin itiraz dilekçesini Nöbetçi İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesine sundu.

Mahkemenin, itirazı değerlendirmesi bekleniyor.

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