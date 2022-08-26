Esra Erol'un programıyla tanınmıştı! Fatma'nın yeni doğan bebeği hakkında ortaya çıkan gerçekler herkesi kahretti

Geçtiğimiz aylarda annesinin Esra Erol'a başvurması ile tüm Türkiye tarafından tanınan ve merakla takip edilen yüzde 45 zihinsel engelli Fatma'nın doğum yaptığı öğrenilmişti. Taze anne olan Fatma'nın bebeği ile ilgili Esra Erol'un ekibinin yaptığı açıklamalar Türkiye'yi üzdü.

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Geçtiğimiz mayıs ayında anne Melahat Oruç'un yüzde 45 engelli kızı Fatma'yı aramak için Esra Erol'a başvurması üzerine tüm Türkiye'yi ilginç hikayesiyle etkileyen Fatma hakkında yeni gelen haberler herkesin yüreğini dağladı.

Ahmet isimli evli bir adamla yaşayan ve ailesinin yanından sürekli olarak kaçan 19 yaşındaki yüzde 45 zihinsel engelli Fatma için Esra Erol ekibi seferber olmuştu.

Tüm uğraşmalara rağmen ikna edilememişti

Esra Erol'un ve annesi Melahat'ın tüm uğraşmalarına rağmen Ahmet'ten ayrılmayan Fatma uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek ailesinin yanına getirilmişti. Türkiye'yi mutlu eden bu kısa süreli haberden sonra Fatma tekrardan Ahmet'in ve kumasının yanına dönmüştü.

Ahmet ve ailesi tarafından işkence gören ve başka adamlarla birlikte olmaya zorlanan Fatma tekrardan Esra Erol'a katılmış, canlı yayında hamile olduğunu fakat kimden olduğunu bilmediğini ağlayarak anlatmıştı.

Bebekle ilgili acı gerçek ortaya çıktı

Tüm Türkiye'yi kahreden bu olaylardan sonra Fatma tekrardan Ahmet'in yanına dönmüştü. Kısa süre önce doğum yaptığı öğrenilen zihinsel engelli Fatma'nın bebeği ile ilgili acı gerçek ortaya çıktı. Bir kız çocuğu dünyaya getiren Fatma'nın bebeğinin sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenildi.

Ahmet'in yakını olduğu iddia edilen bir Tiktok kullanıcısının hesabında Fatma Ahmet ve bebeğini paylaşması üzerine o görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu ve bebeğin hali birçok kişi tarafından tepki topladı.

"Çocuğu hastaneye yatırmak istiyorum"

Fatma'nın bebeğinin sağlık durumu ile ilgili bilgileri ise Esra Erol'un ekibinden Caner Toygar açıkladı. Toygar "Çocuk bir hafta yoğun bakımda kaldı. Annesi çok ısrar etti Ahmet ile kaldı. Çocuk zor durumda çocuk yemek yemiyor, devamlı uyku halinde Fatma annesinin yanına gitmeyi kabul etmiyor. Ama yine gideceğim ve çocuğu hastaneye yatırmak istiyorum." diyerek bebeğin durumunun iyi olmadığını açıkladı.